HABER

Trump, Pakistan Başbakanı Han ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 20:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Temmuz'da Pakistan Başbakanı İmran Han ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, 22 Temmuz'da Pakistan Başbakanı İmran Han ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump-Han görüşmesinde, ABD ile Pakistan arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik konuların ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan Han, barışçıl bir Güney Asya'nın inşası ve iki ülke arasındaki ortaklığın kalıcı hale gelmesine yönelik şartların oluşturulması amacıyla terörle mücadele, savunma, enerji ve ticaret de dahil birçok konuyu ele alacaklar." ifadesine yer verildi.

Amerikan medyası, Han'ın Beyaz Saray'da Trump ile yapacağı görüşmenin iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olabileceği yorumlarına yer verdi.

ABD Başkanı Trump, "terörle mücadeleye yeterince destek olmadığı" gerekçesiyle bu ülkeye ABD'nin yaptığı bazı askeri yardımları geçen yıl askıya almış ancak İmran Han'ın başbakanlık koltuğuna oturmasından sonra iki ülke ilişkilerinde görece iyileşme emareleri ortaya çıkmıştı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yönetim kurulu geçen hafta, Pakistan ekonomisini canlandırmak için üç yıllık 6 milyar dolarlık kurtarma planını onaylamıştı ancak IMF, bunun için kesin şartlar eklemiş ve hükümetin katı tasarruf tedbirleri alması gerektiğini belirtmişti.

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yürek yakan ağıt! '6 yıl oldu sen gideli, daha dün gibi...'Yürek yakan ağıt! '6 yıl oldu sen gideli, daha dün gibi...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump İmran Han Pakistan

En Çok Okunan Haberler

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Mersin'de haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

Haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ali İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldı

Yürek yakan ağıt! '6 yıl oldu sen gideli, daha dün gibi...'

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! O taksici için karar verildi

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! Karar verildi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.