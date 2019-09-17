HABER

Trump: “Ruhani ile görüşmeyi düşünmüyorum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2019 21:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları ‘Suudi Arabistan’ krizi nedeniyle Birlemiş Milletler Genel Kurulu toplantısında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini söyledi.Washington-Tahran hattında, Suudi Arabistan’daki petrol sahalarının bombalanması sonrası yaşanan kriz devam ederken ABD Başkanı İran’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları ‘Suudi Arabistan’ krizi nedeniyle Birlemiş Milletler Genel Kurulu toplantısında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini söyledi.

Washington-Tahran hattında, Suudi Arabistan’daki petrol sahalarının bombalanması sonrası yaşanan kriz devam ederken ABD Başkanı İran’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Ay sonunda düzenlenecek Birlemiş Milletler Genel Kurulu toplantıları esnasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini beliren Trump, “Onunla görüşmeyi düşünmüyorum, onların henüz hazır olmadığını düşünüyorum, ama olacaklar. Hiçbir şeyi gözardı etmiyorum, ama onunla görüşmeyi tercih etmiyorum” dedi.

Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü
İmamoğlu ilk kez cevapladı! 'Sandalye' olayına açıklamaİmamoğlu ilk kez cevapladı! 'Sandalye' olayına açıklama
Irak Cumhurbaşkanı Salih Erbil’deIrak Cumhurbaşkanı Salih Erbil’de

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

CHP il yönetimine kayyum atandı

HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.