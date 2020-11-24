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  4. Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

24.11.2020 02:48 | Son Güncelleme:
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Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

ABD Başkanı Donald Trump, Seçilmiş Başkan Joe Biden'a resmi geçiş sürecini başlatmaya hazır olduğu yönünde bildirimde bulundu.

ABD Genel Hizmetler Dairesi, Başkan Donald Trump yönetiminin resmi geçis sürecini başlatmaya hazır olduğuna dair seçilmiş başkan Joe Biden'a bildirimde bulundu.

CNN International, bu haberini Daire Yöneticisi Emily Murphy tarafından gönderilen bir mektuba dayandırdı. Bu mektup, Donald Trump'ın kaybettiğinin kabulüne yönelik ABD yönetiminin attığı ilk adım olarak değerlendiriliyor.

TRUMP TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilgiyi kabul etmese de ülkenin çıkarlari için Emily ve ekibine protokollerle ilgili yapılması gerekenleri yapmaları yönünde tavsiyede bulunduğunu duyurdu.

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