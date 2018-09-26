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Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 17:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump BM Güvenlik Konseyi'nde konuşuyor. Güvenlik Konseyi'nden İdlib mutabakatıyla ilgili de konuşan Trump, "Çözümden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi. Trump ayrıca, Esad'ın Suriye'deki saldırılarını kasaplık olarak nitelendirerek bunun sebebinin Rusya ve İran olduğunu da belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump BMGK'da iran hakkındaki oturumda söz aldı. Trump konuşmasında; "İdlib'deki çözümden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum dedi.

"SURİYE REJİMİNİN KASAPLIĞI RUSYA VE İRAN SAYESİNDE"

Trump ayrıca; "İran terörün önde gelen destekçisi. Suriye rejiminin kasaplığı, Rusya ve İran sayesinde" dedi.

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ABD Donald Trump Türkiye BM

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