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İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2019 04:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a olası bir müdahale konusunda, "Orta Doğu'da neler olacağını göreceğiz. Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." dedi.

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

Trump, California eyaletinin Meksika sınırında inşası devam eden sınır duvarında incelemelerde bulundu, buradaki süreç hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

İran'a olası bir askeri müdahale konusunda Trump, "Orta Doğu'da neler olacağını zamanında göreceğiz. Bir müdahalede bulunmak her zaman kolaydır. Tek bir telefonla herhangi bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." ifadesini kullandı.

'BOLTON İLE BİRÇOK KONUDA FİKİR AYRILIKLARI YAŞADIK'

Trump, geçen hafta görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını vurgulayarak, "Bolton gibi insanlar Irak'a girmek istedi ve işler çok yolunda gitmedi. Bataklığa saplandılar. Orta Doğu'da polis olduk. Bu korkunçtu." diye konuştu.

Sınıra inşa edilen duvar ile güney sınırındaki yasa dışı göçmen krizini çözeceklerini vurgulayan Trump, "Artık daha fazla insan gelemeyecek." dedi. (AA)

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ABD Trump İRAN

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sadece tek telefon ile pizza siparişi verebilirsin sen başkada birşey yapsmassın
Ne değişik, dengesiz bir adam ya, bir cümle önce Bolton'a fiziksel müdahale meraklısı de 2 cümle önce tek telefonla girebiliriz de... Tuhaf
@hdemir_g1 HEDEF BORSA İSTANBUL
HEDEF BORSA İSTANBUL
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