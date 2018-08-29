Trump'tan Google, Twitter ve Facebook'a eleştiri: Halkın büyük kısmı kandırılıyor

Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan Trump, 'Google, Twitter ve Facebook'un çok sorunlu tutum sergilediğini düşünüyorum. Bence, dikkatli olmalıyız. Çünkü yaptıkları dürüst değil, halkın büyük kısmı kandırılıyor' ifadelerini kullandı.
Daha önce Trump, Google'da yapılan arama sonuçlarının 'hileli' olduğunu iddia ederek, Amerikalı teknoloji şirketinin Cumhuriyetçi medyayı engellediğini öne sürmüştü.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Google'da 'Trump haberleri' araması yapılınca sadece sahte haber medyasının sonuçları gösteriliyor. Yani benim ve diğerleri için hileli, neredeyse bütün haberler kötü. Sahte CNN öne çıkıyor. Cumhuriyetçi/Muhafazakar medya engelleniyor. Yasa dışı?" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın paylaşımının ardından, Amerikalı teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise söz konusu iddialara yanıt olarak bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, aramaların siyasi gündem oluşturmak için kullanılmadığı öne sürülmüştü.
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