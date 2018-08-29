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Trump'tan Google, Twitter ve Facebook'a eleştiri: Halkın büyük kısmı kandırılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2018 22:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, internet devleri olan Google, Twitter ve Facebook'u hile yapmak ve kullanıcılarını kandırmakla suçladı.

Trump'tan Google, Twitter ve Facebook'a eleştiri: Halkın büyük kısmı kandırılıyor

Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan Trump, 'Google, Twitter ve Facebook'un çok sorunlu tutum sergilediğini düşünüyorum. Bence, dikkatli olmalıyız. Çünkü yaptıkları dürüst değil, halkın büyük kısmı kandırılıyor' ifadelerini kullandı.

Daha önce Trump, Google'da yapılan arama sonuçlarının 'hileli' olduğunu iddia ederek, Amerikalı teknoloji şirketinin Cumhuriyetçi medyayı engellediğini öne sürmüştü.

TWITTER'DAN DA ELEŞTİRMİŞTİ

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Google'da 'Trump haberleri' araması yapılınca sadece sahte haber medyasının sonuçları gösteriliyor. Yani benim ve diğerleri için hileli, neredeyse bütün haberler kötü. Sahte CNN öne çıkıyor. Cumhuriyetçi/Muhafazakar medya engelleniyor. Yasa dışı?" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın paylaşımının ardından, Amerikalı teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise söz konusu iddialara yanıt olarak bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, aramaların siyasi gündem oluşturmak için kullanılmadığı öne sürülmüştü.

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Trump Donald Trump Google Twitter Facebook

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Adam paranoyaklasti.. Akıl sagligini yitirmis goruntusu veriyor.. Yitik beyni ile dunya dengelerini surekli degistiriyor.. Resmen bir delinin agzindan cikacaklara kaldi dunya..
kullanma o zaman twit atma
zamaninda kuzey ve guney amerika olarak birbirinize dusmustunuz.. bu defa da cumhuriyetci vs demokratik olarak yersiniz insallah birbirinizi..
işte tek adamlığın böyle sonuçları var sadece ülkemizde değil bütün dünyada böyle,böyle konuşunca sanıyorlar ki akp yada cumhurbaşkanı düşmanl hayır vatandaş bugüm o ülkede yarın senin ülkende bugün o insanlara yarım senin insanlarına böyle bir adamkn yada daha kötü birinin yarın bizim ülkemizde başkan seçilmeyeceğinin garantisini veren cennetten kendine tapulu arsa almış olur
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