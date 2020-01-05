Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikte açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"TEKRAR SALDIRIRLARSA ONLARI DAHA SERT VURACAĞIZ"



Twitter hesabından yeni açıklamalarda bulunan Donald Trump, 'Bize saldırdılar ve biz de geri saldırı yaptık. Tekrar saldırırlarsa, ki onlara yapmamalarını şiddetle tavsiye ederim, onları öncekinden daha sert vuracağız. ABD askeri malzeme ve mühimmata 2 trilyon dolar harcadı. Biz en büyük ve dünyanın açık ara en iyisiyiz. Eğer İran Amerikan üslerine ya da Amerikalılara saldırırsa bu güzel yeni ekipmanların bazılarını hiç çekinmeden göndeririz' dedi.

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

"52 İRAN SAHASINI HEDEF ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"



Trump, bir önceki paylaşımında ise şu açıklamalarda bulunmuştu:

Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran’ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor.