Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikte açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"TEKRAR SALDIRIRLARSA ONLARI DAHA SERT VURACAĞIZ"



Twitter hesabından yeni açıklamalarda bulunan Donald Trump, 'Bize saldırdılar ve biz de geri saldırı yaptık. Tekrar saldırırlarsa, ki onlara yapmamalarını şiddetle tavsiye ederim, onları öncekinden daha sert vuracağız. ABD askeri malzeme ve mühimmata 2 trilyon dolar harcadı. Biz en büyük ve dünyanın açık ara en iyisiyiz. Eğer İran Amerikan üslerine ya da Amerikalılara saldırırsa bu güzel yeni ekipmanların bazılarını hiç çekinmeden göndeririz' dedi.

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH