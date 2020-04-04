Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Son yapılan çalışmada, belirti göstermeyen kişilerin virüsü daha çok yaydığının ortaya çıktığını vurgulayan Trump, "CDC, ABD'lilere internet üzerinden satın aldıkları ya da evde yaptıkları basit kumaş maskeleri takmalarını tavsiye ediyor. Tıbbi ya da cerrahi maskelerin takılmasına gerek yok. Bu karar tavsiye niteliğindedir, zorunlu değil, gönüllülük esasına dayalıdır. Ben takmayı düşünmüyorum." dedi. 'MASKE' SORUSUNA YANIT Trump, bir gazetecinin "Neden maske takmak istemiyorsunuz?" sorusuna, "Sadece kendim takmak istemiyorum. Bu bir tavsiye. CDC bunu tavsiye ediyor. Ben şu an kendimi iyi hissediyorum ve maske takmak istemiyorum." cevabını verdi. SİGORTASI OLMAYANLARIN MASRAFLARINI HÜKÜMET KARŞILAYACAK ABD'de sağlık sigortası olmayanların Kovid-19 tedavileri için de önlerinde engel kalmasını istemediklerini belirten Trump, bu konuda da yeni bir karara vardıklarını duyurdu.

Trump, "Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan Kovid-19 hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak. Bu masraflar, geçen ay Kongreden geçen ekonomik yardım paketindeki fondan temin edilecek." açıklamasını yaptı. Salgına yönelik kendilerinin hazırlıklı olduğunu savunan Trump, "Birçok insan bu salgının ciddiyetini anlamadı. Bense her zaman pandemilerin başa gelecek en kötü şey olduğunu biliyordum." diye konuştu. "BEN VİRÜSÜN GİDECEĞİNİ SÖYLEDİM, TARİH VERMEDİM" CNN Muhabiri Jim Acosta'nın, şubat ayında kendisinin yaptığı "Nisanda virüs gider" açıklamasını hatırlatması üzerine Trump, "Ben virüsün gideceğini söyledim. Tarih vermedim. Virüs gidiyor da." karşılığını verdi. KORUYUCU MASKELERİN İHRACATI YASAKLANACAK "Savunma Üretim Yasası" çerçevesinde, ABD'de üretilen tıbbi ekipmanların ihracatının engellenmesi için karar imzalayacağını söyleyen Trump, "Bu kapsamda, İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), N-95 ve cerrahi maskelerin, eldivenlerin ve sağlık çalışanlarının kişisel koruma maskelerinin ihracatını engellemek için çalışacak." diye konuştu.