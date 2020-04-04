HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2020 02:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halka, tıbbi olmayan maskeleri takma tavsiyesi verdiğini ancak bunun zorunlu olmadığını açıkladı. Trump, ulusal çapta "evde kalın" talimatı verilmesi tartışmalarına ilişkin, "Ben bu kararı eyalet valilerine bırakıyorum. İsteyen talimat versin." dedi.

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.

Son yapılan çalışmada, belirti göstermeyen kişilerin virüsü daha çok yaydığının ortaya çıktığını vurgulayan Trump, "CDC, ABD'lilere internet üzerinden satın aldıkları ya da evde yaptıkları basit kumaş maskeleri takmalarını tavsiye ediyor. Tıbbi ya da cerrahi maskelerin takılmasına gerek yok. Bu karar tavsiye niteliğindedir, zorunlu değil, gönüllülük esasına dayalıdır. Ben takmayı düşünmüyorum." dedi.

'MASKE' SORUSUNA YANIT

Trump, bir gazetecinin "Neden maske takmak istemiyorsunuz?" sorusuna, "Sadece kendim takmak istemiyorum. Bu bir tavsiye. CDC bunu tavsiye ediyor. Ben şu an kendimi iyi hissediyorum ve maske takmak istemiyorum." cevabını verdi.

SİGORTASI OLMAYANLARIN MASRAFLARINI HÜKÜMET KARŞILAYACAK

ABD'de sağlık sigortası olmayanların Kovid-19 tedavileri için de önlerinde engel kalmasını istemediklerini belirten Trump, bu konuda da yeni bir karara vardıklarını duyurdu.

Trump, "Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan Kovid-19 hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak. Bu masraflar, geçen ay Kongreden geçen ekonomik yardım paketindeki fondan temin edilecek." açıklamasını yaptı.

Salgına yönelik kendilerinin hazırlıklı olduğunu savunan Trump, "Birçok insan bu salgının ciddiyetini anlamadı. Bense her zaman pandemilerin başa gelecek en kötü şey olduğunu biliyordum." diye konuştu.

"BEN VİRÜSÜN GİDECEĞİNİ SÖYLEDİM, TARİH VERMEDİM"

CNN Muhabiri Jim Acosta'nın, şubat ayında kendisinin yaptığı "Nisanda virüs gider" açıklamasını hatırlatması üzerine Trump, "Ben virüsün gideceğini söyledim. Tarih vermedim. Virüs gidiyor da." karşılığını verdi.

KORUYUCU MASKELERİN İHRACATI YASAKLANACAK

"Savunma Üretim Yasası" çerçevesinde, ABD'de üretilen tıbbi ekipmanların ihracatının engellenmesi için karar imzalayacağını söyleyen Trump, "Bu kapsamda, İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), N-95 ve cerrahi maskelerin, eldivenlerin ve sağlık çalışanlarının kişisel koruma maskelerinin ihracatını engellemek için çalışacak." diye konuştu.

Trump, "Bu malzemelere, yurt içinde kullanmak için bizim ihtiyacımız var. Bunlara biz sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZİM KADAR BİR SAVAŞA HAZIR DEĞİL"

New York başta olmak üzere birçok eyalette ABD ordusuna bağlı Mühendis Birliklerinin ve Ulusal Muhafızların sahra hastanesi inşasında çalıştığını da vurgulayan Trump, "Kovid-19 ile mücadelede silahlı kuvvetlerimizin etkinliğini artırıyoruz. Çünkü kimse bizim kadar bir savaşa hazır değil ve şu an görünmez bir düşman ile savaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BU KARARI EYALETLERE BIRAKIYORUM"

Trump, ulusal çapta "evde kalın" talimatı verilmesi tartışmalarına ilişkin, "Ben bu kararı eyalet valilerine bırakıyorum. İsteyen talimat versin." dedi.

ÇİN'DEN SATIN ALINAN TIBBİ MALZEMELER OHIO'YA ULAŞTI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise yaptığı açıklamada, alınan önlemlere uyulmasının karşılığını California ve Washington gibi eyaletlerde alındığını ve bu eyaletlerdeki vakalarda istikrarın sağlandığını kaydetti.

Özel sektörün de katkılarıyla, gerekli tıbbi ekipmanların yurt dışından satın alınmasını sağlayan "Air Bridge" projesine de dikkati çeken Pence, "Air Bridge Projesi kapsamında, Çin'den satın alınan malzemelerle yüklü bir uçak bugün Ohio'ya geldi." bilgisini verdi.

Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ise, virüse karşı önlemlere uyulmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Başkent Washington DC'deki Kovid-19 salgınına ilişkin ciddi endişelerim var." ifadelerini kullandı.

(AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Trump ile aynı ortamda olmak için Kovid-19 testi şart!Trump ile aynı ortamda olmak için Kovid-19 testi şart!
Sadece 74 dakika yaşadı, organları umut olduSadece 74 dakika yaşadı, organları umut oldu
Anahtar Kelimeler:
Trump ABD koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Bakan Soylu açıkladı

20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Bakan Soylu açıkladı

Yasaklar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Yasaklar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Bakan Koca açıkladı! Can kaybı 425'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı! Can kaybı 425'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Çin'den ithal edilen maskeleri toplatıyorlar

Çin'den ithal edilen maskeleri toplatıyorlar

Diğer Haberler
Ekvador’da mezarlıklarda yer kalmadı, polis cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı

Mezarlıklarda yer kalmadı! Cenazeleri evlerin önüne bırakıyorlar

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan koronavirüs açıklaması

Salgını küçümsemeye devam ediyor!

Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi

Trump ile aynı ortamda olmak için Kovid-19 testi şart!

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 507’ye yükseldi

Fransa'da can kaybı 6 bin 507’ye yükseldi

Yunanistan'da karantina altına alınan gemideki 65 Türk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı

Karantinadaki gemideki 65 Türk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi

İtalya'da bir günde 766 can kaybı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.