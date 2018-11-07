Trump'tan şaşırtan hamle! Kimse bunu beklemiyordu

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler Meclisi'nde sözcülük görevine, Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Pelosi’nin gelmesi gerektiğini ifade etti.
Başkan Trump, paylaşımında, "Adil olmak gerekirse Nancy Pelosi, Demokrat Partililer tarafından Temsilciler Meclisi Sözcüsü olarak seçilmeyi hak ediyor. Eğer Demokratlar kendisine zorluk çıkarırsa kendisine Cumhuriyetçi oylardan destek veririz, hak ediyor." ifadesini kullandı.
Nancy Pelosi, Kongre seçimleri öncesinde ABD Temsilciler Meclisi'nde azınlıktaki Demokratların lideri pozisyonundaydı. Demokratların Kongre’de sözcüsü olmak için en güçlü isim olarak öne çıkan Pelosi, Trump’a yönelik sert eleştirileriyle biliniyor.
ABD'de seçmenler dün, Kongrenin üst kanadı Senatodaki 35 sandalye ile alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti Senato'daki çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü Demokratlar sağladı.
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