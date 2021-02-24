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Trump’tan sosyal medyaya dönüş adımı: Facebook’a bizzat başvurdu

24.02.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Trump’tan sosyal medyaya dönüş adımı: Facebook’a bizzat başvurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, en büyük gücü sosyal medyaya geri dönebilmek için elinden geleni yapıyor. Trump'ın, Facebook ve Instagram hesaplarının açılması için 'Facebook Gözetim Kurulu'na başvurduğu öğrenildi.

ABD’de Kasım 2020’deki Başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybeden ABD eski Başkanı Donald Trump, ne yapıp etse de Beyaz Saray’da tutunmayı başaramadı.

Sık sık seçimin hileli olduğu iddialarıyla destekçilerini kışkırtan Trump, 6 Ocak’ta düzenlediği mitingin ardından Kongre baskınına yol açmıştı. Beş kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrası hakkında ikinci kez azil soruşturması yürütülen Trump, bundan kılpayı da olsa aklanmayı başardı.

20 ÜYE KARAR VERECEK

Ancak uluslararası diplomaside sosyal medyayı en aktif kullanan isim olan Trump, olayların ardından hesaplarının kapatılmasıyla en büyük gücünü kaybetti. Facebook, Instagram ve Twitter hesapları kalıcı olarak elinden uçup giden Trump, kritik bir adım attı.

Business Insider’ın haberine göre eski Başkan Trump, sosyal medya devi Facebook’a bizzat başvurdu. Platforma yeniden katılmak isteyen Trump’ın başvurusu Facebook Gözetim Kurulu’na ulaştı. Kurulun dünya çapındaki 20 üyesinden biri olan eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, Facebook’un kapatma kararının yeniden gözden geçirildiğini söyledi.

90 GÜN SÜRELERİ VAR

İsmini vermeden açıklamada bulunan bir kurul sözcüsü, bu konuyla ilgili kamuoyundan binlerce mesaj aldıklarını söylerken, “Başkan Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarıyla ilgili bir kullanıcı beyanının elimize ulaştığını doğrulayabiliriz. Kurul bir karara varana kadar konuyla ilgili başka bir yorumda bulunmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Gözetim Kurulu geçtiğimiz yıl itibarıyla hayata geçti. Şimdiye dek beş dosyaya bakan kurul, 21 Ocak’ta Trump’ın hesaplarının kapatılmasıyla ilgili kararın yeniden inceleneceğini duyurmuştu. Kurulun bir karara varması için önünde 90 günlük süre bulunuyor. Alınacak kararın şirket için bağlayıcı olacağı belirtiliyor.

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