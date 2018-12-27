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Trump'tan İsrail'e: Size yılda 4.5 milyar dolar vermiyor muyuz?

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2018 17:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararına eleştirilerin yükseldiği İsrail'e "Size her yıl milyarlarca dolar veriyoruz, çok iyi olacaksınız" diye seslendi.

Trump'tan İsrail'e: Size yılda 4.5 milyar dolar vermiyor muyuz?

Trump, Suriye'den hızla tümüyle çekilme kararının İsrail'de yarattığı memnuniyetsizliğin dışa vurması üzerine "Daha ne istiyorsunuz" şeklinde yorumlanabilecek sözler sarf etti.
Irak'taki ABD askerlerine Noel ziyaretinden dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin İsrail'i nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, her yıl İsrail'e güvenlik yardımı olarak 4.5 milyar dolar verdiklerini, dolayısıyla İsrail'in çok iyi olması gerektiğini dile getirdi.

'BİBİ'YE DEDİM Kİ'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya atıfla "Bibi ile konuştum. Bibi'ye dedim ki, biliyorsun, biz İsrail'e her yıl 4.5 milyar dolar veriyoruz" diye söze girip "Onlar da kendilerini savunmak konusunda çok iyi iş çıkarıyor" diye ekleyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

'KUDÜS'E BEN TAŞIDIM'

"Daha önceki ABD Başkanları Büyükelçiliği Kudüs'e taşımayı vaat ettiler, ama gerçekleştirmediler. Bunu yapan benim. Yapmayı ben kendim istedim. Durum bundan ibaret."

'4.5 MİLYAR DOLARDAN BİLE FAZLASINI VERİYORUZ'

"İsrail'e çok iyi bakacağız. İsrail iyi olacak. İsrail'e yılda 4.5 milyar dolar veriyoruz. Ve eğer hesaplara bakacak olursanız, açıkçası onlara bundan çok daha fazla para veriyoruz. Onlar da kendileri için çok iyi iş çıkarıyorlar."

'KAFANIZI KULLANIN'

14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesinde Suriye'den tamamen çekilme kararı alan ve bu kararını 19 Aralık'ta açıklayan Trump, gelen tepkilere Irak'tan "Bence pek çok kişi benim düşünce biçimime gelecek. Artık kafamızı kullanma zamanı" yanıtını gönderdi. Trump, gerek olursa Suriye'ye Irak'taki Amerikan askerleriyle müdahale edebileceklerini belirtti.

4.5 MİLYAR DOLAR NEREDEN ÇIKTI?

Bugüne dek ABD'nin başka ülkelere verdiği paralar, tanıdığı ekonomik ayrıcalıklardan rahatsızlığını her fırsatta dile getirmiş Trump'ın "İsrail'e veriyoruz" diye tüm dünyaya ilan ettiği 4.5 milyar doları nasıl hesapladığı meçhul.

OBAMA DÖNEMİ ANLAŞMASINA GÖRE 3.8 MİLYAR DOLAR

Trump'ın selefi Barack Obama döneminde ABD'nin İsrail'e füze savunma programlarının finansmanı dahil olmak üzere 10 yılda 38 milyar dolar vermesi mutabakatına varılmıştı. Bu savunma yardımı paketi kapsamda Washington her yıl Tel Aviv'e 3.8 milyar dolar aktarıyor.

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Trump Suriye israil ABD Benyamin Netanyahu

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