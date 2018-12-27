Trump'tan İsrail'e: Size yılda 4.5 milyar dolar vermiyor muyuz?

Trump, Suriye'den hızla tümüyle çekilme kararının İsrail'de yarattığı memnuniyetsizliğin dışa vurması üzerine "Daha ne istiyorsunuz" şeklinde yorumlanabilecek sözler sarf etti.

Irak'taki ABD askerlerine Noel ziyaretinden dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin İsrail'i nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, her yıl İsrail'e güvenlik yardımı olarak 4.5 milyar dolar verdiklerini, dolayısıyla İsrail'in çok iyi olması gerektiğini dile getirdi.

'BİBİ'YE DEDİM Kİ'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya atıfla "Bibi ile konuştum. Bibi'ye dedim ki, biliyorsun, biz İsrail'e her yıl 4.5 milyar dolar veriyoruz" diye söze girip "Onlar da kendilerini savunmak konusunda çok iyi iş çıkarıyor" diye ekleyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

'KUDÜS'E BEN TAŞIDIM'

"Daha önceki ABD Başkanları Büyükelçiliği Kudüs'e taşımayı vaat ettiler, ama gerçekleştirmediler. Bunu yapan benim. Yapmayı ben kendim istedim. Durum bundan ibaret."

'4.5 MİLYAR DOLARDAN BİLE FAZLASINI VERİYORUZ'

"İsrail'e çok iyi bakacağız. İsrail iyi olacak. İsrail'e yılda 4.5 milyar dolar veriyoruz. Ve eğer hesaplara bakacak olursanız, açıkçası onlara bundan çok daha fazla para veriyoruz. Onlar da kendileri için çok iyi iş çıkarıyorlar."