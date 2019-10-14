Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump yeni mesajında 'Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor ama kimse savaşmamızı beklemesin' dedi.

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

Trump resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı;

"200 yıldır birbiriyle savaşan insanların arasında yeni bir savaşa girmiyoruz. Avrupa'nın IŞİD esirlerini alma şansı vardı ancak bedel ödemek istemediler, 'Bırakalım ABD ödesin' dediler. Kürtler bazı IŞİD esirlerini bizi müdahil etmek için serbest bırakmış olabilir. Türkiye ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından kolayca yakalanabilirler ancak hızlı hareket etmek lazım. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten bizim NATO üyesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi mi düşünüyor? Bu sonu gelmeyen savaşlar bitecek!"

