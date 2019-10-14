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Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2019 14:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump yeni mesajında 'Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor ama kimse savaşmamızı beklemesin' dedi.

Trump resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı;

"200 yıldır birbiriyle savaşan insanların arasında yeni bir savaşa girmiyoruz. Avrupa'nın IŞİD esirlerini alma şansı vardı ancak bedel ödemek istemediler, 'Bırakalım ABD ödesin' dediler. Kürtler bazı IŞİD esirlerini bizi müdahil etmek için serbest bırakmış olabilir. Türkiye ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından kolayca yakalanabilirler ancak hızlı hareket etmek lazım. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten bizim NATO üyesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi mi düşünüyor? Bu sonu gelmeyen savaşlar bitecek!"

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Trump Türkiye

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
senide yaptırımınıda gelin ulan gelin yıkamayacaksınız türkiye yi
Senin tehditlerinden korkan bir ülke yok karşında. İstediğini yapabilirsin turp
god da adam gibi geliyor diyor :) yav yaptırım gelse ne olur dolar artar ucuz ülke oluruz sonra yine ticarete gelirsin yada kürtlere göz boyama icin se konus konus kurtar kendini
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