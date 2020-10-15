Trump'tan Twitter ve Facebook'a 'üçüncü kol' yakıştırması

ABD Başkanı Trump, Fox Business kanalına telefonla bağlanarak ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

New York Post gazetesinin, Joe Biden'ın oğlunun yönetim kurulunda olduğu Burisma isimli Ukraynalı enerji şirketi ve Çin ile bağlarına ilişkin dün yaptığı haberden geniş şekilde bahseden Trump, hem Biden'ı hem de haberin paylaşılmasını kısıtlayan sosyal medya şirketlerini eleştirdi.

Trump, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın ordudan atıldığını ve işsiz kaldığını belirterek "Joe Biden yolsuzluğa batmış bir siyasetçi. Babası ABD Başkan Yardımcısı olduktan sonra Hunter milyonlarca dolar kazanmaya başladı. Babası da ona yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Demokrat rakibinin de kendisi gibi araştırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Biden da benim gibi (Rusya soruşturmasına bakan Özel Savcı Robert) Mueller'in yaptığı bir soruşturmadan geçerse, onun hakkında 24 saatte birçok şey bulurlar. Benim hakkımda hiçbir şey bulamamışlardı." değerlendirmesini yaptı.

"MEDYA BU ÜLKEDE HALKIN DÜŞMANI"

Hunter Biden'ın e-postalarının sızdırıldığı ve Joe Biden'ın Burisma ile ilişkisini ortaya koyduğu belirtilen haberi manşetlerine taşımayan ana akım Amerikan medyasının olayı "örtbas" ettiğini savunan Trump, söz konusu haberin paylaşılmasını kısıtlayan Facebook ve Twitter'a da tepki gösterdi.