HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'tan Twitter ve Facebook'a 'üçüncü kol' yakıştırması

Trump'tan Twitter ve Facebook'a 'üçüncü kol' yakıştırması

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2020 20:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ın oğlunun e-postalarıyla ilgili haberin yayılmasını sınırlandıran Twitter ve Facebook'u eleştirerek "Onlar Demokrat Partinin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor." dedi.

Trump'tan Twitter ve Facebook'a 'üçüncü kol' yakıştırması

ABD Başkanı Trump, Fox Business kanalına telefonla bağlanarak ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

New York Post gazetesinin, Joe Biden'ın oğlunun yönetim kurulunda olduğu Burisma isimli Ukraynalı enerji şirketi ve Çin ile bağlarına ilişkin dün yaptığı haberden geniş şekilde bahseden Trump, hem Biden'ı hem de haberin paylaşılmasını kısıtlayan sosyal medya şirketlerini eleştirdi.

Trump, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın ordudan atıldığını ve işsiz kaldığını belirterek "Joe Biden yolsuzluğa batmış bir siyasetçi. Babası ABD Başkan Yardımcısı olduktan sonra Hunter milyonlarca dolar kazanmaya başladı. Babası da ona yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Demokrat rakibinin de kendisi gibi araştırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Biden da benim gibi (Rusya soruşturmasına bakan Özel Savcı Robert) Mueller'in yaptığı bir soruşturmadan geçerse, onun hakkında 24 saatte birçok şey bulurlar. Benim hakkımda hiçbir şey bulamamışlardı." değerlendirmesini yaptı.

"MEDYA BU ÜLKEDE HALKIN DÜŞMANI"

Hunter Biden'ın e-postalarının sızdırıldığı ve Joe Biden'ın Burisma ile ilişkisini ortaya koyduğu belirtilen haberi manşetlerine taşımayan ana akım Amerikan medyasının olayı "örtbas" ettiğini savunan Trump, söz konusu haberin paylaşılmasını kısıtlayan Facebook ve Twitter'a da tepki gösterdi.

Trump, "Twitter ve Facebook, hepsi de Biden'ın seçim kampanyasına büyük katkı sağlıyor gibi. Onlar Demokrat Partinin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor." dedi.

Medyanın da söz konusu haberi başlıklara taşımak yerine arka sayfalara attığını savunan Trump, "Medya, bu ülkede halkın düşmanı." eleştirisinde bulundu.

Trump, bazı Avrupa ülkelerinde artan Kovid-19 vakalarına karşı yeniden sıkı önlemlere gidilmesine ilişkin, "Artık daha fazla karantina uygulamayacağız. Biz gayet iyi durumdayız." dedi.

"KENDİMİ SÜPERMAN GİBİ HİSSETTİM"

Kovid-19 sürecinden çok şey öğrendiklerinin altını çizen Trump, virüse yakalanan oğlu Barron Trump'tan örnek vererek genç nüfusun virüse karşı daha güçlü bir bağışıklığa sahip olduğunu kaydetti.

Trump, kendisine hastalık sürecinde verilen antikor kokteylinden de övgüyle bahsederek "Bir gün içinde kendimi Süperman gibi hissettim ve hastaneden çıkmak istedim." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a karşı aşıların yılbaşından önce dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin ise Trump, "Büyük olasılıkla dağıtacağız. İşin içine siyaset karışmamış olsaydı biz aşıyı seçimden önce hazır edecektik." yorumunda bulundu.

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile epey bir süredir görüşmediğini kaydederek "Çünkü onunla görüşmek istemedim." dedi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Ermenistan’ın mezarlıkta hedef aldığı sivillerin cenazeleri, saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildiErmenistan’ın mezarlıkta hedef aldığı sivillerin cenazeleri, saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildi
Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!
En Çok Okunan Haberler
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!
Polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
KKTC'de hükümet düştü
KKTC'de hükümet düştü
Diğer Haberler
Ermenistan’ın mezarlıkta hedef aldığı sivillerin cenazeleri, saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Tayvan'da üç dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirildi
Salgınla mücadelede büyük adım! 3 dakikada sonuç veriyor
DSÖ: Koronavirüs vakaları Avrupa'da katlanarak artıyor
DSÖ: Koronavirüs vakaları Avrupa'da katlanarak artıyor
Rusya’ya yaptırım kararı alan AB’ye Kremlin Saray’ından sert cevap
AB’ye Kremlin Saray’ından sert cevap
Koronavirüs krizi: AB Komisyonu Başkanı zirveden ayrıldı
Koronavirüs krizi: AB Komisyonu Başkanı zirveden ayrıldı
Fransa'da devlet erkanının evlerine koronavirüs baskını
Fransa'da devlet erkanının evlerine koronavirüs baskını
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.