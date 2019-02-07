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Trump tarih verdi: Gelecek hafta resmen açıklayacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2019 01:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Suriye'de DEAŞ'ın yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini söyledi. Öte yandan ABD ile DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bazı üyeleri, Suriye'deki savaşa askeri bir çözüm olmadığını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden siyasi çözüm çabalarına destek vereceklerini açıkladı.

Trump tarih verdi: Gelecek hafta resmen açıklayacağız

Trump, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.
ABD Başkanı, gelecek hafta Suriye'de DEAŞ'ın yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini belirterek, "Resmi açıklamayı beklemek istiyorum." dedi.

Göreve geldiği süre içerisinde DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleye ilişkin bilgi veren Trump, seçimleri kazanmasının ardından yaptığı ilk işlerden birisinin Pentagon'a giderek DEAŞ'ı ortadan kaldıracak bir plan hazırlamalarını istemek olduğunu söyledi. DEAŞ'ın daha önce özellikle internet üzerinden propaganda faaliyetleri yaptığını kaydeden Trump, "Artık bu alanda da etkili değiller." diye konuştu.

Trump, ayrıca, DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede koalisyon üyesi ülkelere teşekkür ederek, "DEAŞ'ın üst düzey 60'tan fazla üyesini elimine ettik." ifadesini kullandı.

KOALİSYONDAN MESAJ

ABD, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Washington'da düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak bir açıklama yayımladı.

Suriye'deki savaşın askeri bir çözümünün olmadığına işaret edilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 numaralı kararı ve diplomasi ve uluslararası kararlar doğrultusunda BM çabalarına destek verileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ya da askeri bir çözüm aramak isteyenlerin yalnızca bölgedeki gerilimi tırmandıracağı ve çatışma riskini artıracağına en güçlü şekilde inanıyoruz. Çabalarımızı devam ettirmeye ve BMGK'nin 2254 numaralı kararıyla tutarlı bir siyasi çözüm bulma konusunda kararlıyız."

Ayrıca, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in çabalarına da destek verildiği kaydedilen açıklamada, Suriye'deki tüm taraflara savaşı bitirme çağrısı yapıldı.

Öte yandan, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un 79 ülke temsilcisi toplantıların ardından aile fotoğrafı çektirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD DEAŞ Birleşmiş Milletler Suriye

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