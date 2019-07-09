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Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2019 19:55 | Son Güncelleme

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna karar verdi.

Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

ABD Başkanının Twitter'da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Trump, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımıştı.

New York Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kullanıcı tarafından açılan davada kararını verdi.

Mahkeme, sosyal medyayı, kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin, beğenmediği paylaşımları ve kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna hükmetti.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bak işte bunun adına Demokrasi derler..Bu seviyeye gelmemize daha çok var torunlarımız belki görür.
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