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Trump, Wisconsin'e federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar gönderiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 21:18 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolara müdahale etmesi için federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar göndereceklerini bildirdi.

Trump, Wisconsin'e federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar gönderiyor

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Amerikan sokaklarındaki yağmayı, kundaklamaları, şiddeti ve hukuksuzluğu desteklemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ekibinin telefon görüşmesi yaptığı Wisconsin Valisi Tony Evers'in olayların bastırılması için federal yardımı kabul ettiğini aktaran Trump, gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü başka bir kent olan Portland'a da benzeri bir adım atması çağrısında bulundu.

Trump, "Bugün, hukuk ve nizamı yeniden sağlamaları için Wisconsin'in Kenosha kentine federal güvenlik güçlerini ve Ulusal Muhafızları gönderiyorum." paylaşımında bulundu.

BLAKE'İN ÇOCUKLARININ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE VURULMASI HALKI SOKAĞA DÖKTÜ

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda, siyahi Jacob Blake ağır yaralanmıştı.

Amerikan medyasına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda 8 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söylemişti.

Sosyal medyadaki bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü.

Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada 3 çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Polis ise "aile içi bir olay" ihbarı üzerine olay yerine gittiği açıklaması yapmıştı.
ABD, mayısta da Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneli 1 aydan uzun süren şiddet içerikli protestolara sahne olmuştu.

(AA)


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