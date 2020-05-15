Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz

Trump, aşı çalışmalarına ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Günlük 350 bini bulan test kapasiteleri sayesinde şu anda ülkenin hemen hemen bütün eyaletlerinin normalleşme planlarını açıkladığına işaret eden Trump, "Ülkemizin normalleşmesinin bir diğer önemli ayağını da virüse karşı etkili tedavi ve aşıların geliştirilmesi oluşturuyor. Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz, yapabilirsek daha önce yapacağız." dedi.

Trump, salgının ilk günleri olan 11 Ocak'tan bu yana ülkede çeşitli aşı çalışmalarının başlatıldığını, hükümetinin bu tür çalışmalara destek için elinden geleni yaptığını söyledi.

ABD, "WARD SPEED" PROJESİNİ BAŞLATIYOR

Şu anda 100'den fazla tedavi yönteminin ABD Gıda ve İlaç İdaresinin kısmi onayını aldığına, 130 tedavinin de aktif test aşamasında olduğuna işaret eden Trump, "Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok ilgi çekici haberler yazacağınızı düşünüyorum." diye konuştu.

Yönetiminin araştırmalara destek için yaklaşık 10 milyar dolar sağladığını belirten Trump, "Aşı alanında bugün 'Warp Speed Operasyonu' isimli yeni bir proje başlıyoruz. Bu sayede Manhattan Projesinden bu yana en büyük bilimsel, endüstriyel ve lojistik çabayı göstereceğiz. Bu projenin hedefinde, aşıyı geliştirmek, üretmek ve en hızlı şekilde ülkeye dağıtmak olacak." dedi.