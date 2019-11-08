Trump'a azil soruşturmasındaki avukatın 2017'deki "darbe başladı" tweeti tepki çekti

Mayıs 2017'de, "Johnson (1868), Nixon (1973), Clinton (1998) azil soruşturmaları. Bir sonraki Trump (2017) olacak." mesajını içeren bir tweet atan Zaid, aynı yılın haziran ayında da yine aynı platformda, "Bundan 45 yıl sonra Trump'ın azline ilişkin hikayeleri hatırlayacağız. Ben o zaman yaşlanmış olacağım ama beklemeye değer." mesajını paylaştı.

Zaid'in, 2017'nin ocak ayında, Trump'ın, Adalet Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Sally Yates'i görevden almasının hemen ardından attığı tweette, "Darbe başladı. Birçok adımdan ilki bu oldu. Başkaldırı ve Trump'ın azli bunu izleyecek." ifadelerine yer vermesi dikkati çekti.

Fox News, ABD'de Zelenskiy görüşmesine ilişkin yazdığı ihbar mektubuyla Trump'a yönelik azil soruşturmasının fitilini ateşleyen ve kimliği gizli tutulan muhbiri savunan avukat Zaid'in, 2017'deki Twitter mesajlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

WASHINGTON (AA) - ABD'de, Başkan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesini ihbar eden muhbirin avukatı Mark Zaid'in, 2017'de attığı "darbe başladı" tweeti, Trump ve destekçilerinin tepkisini çekti.

- CNN'in rolünün sinyallerini vermiş

Zaid, Temmuz 2017'de ise liberal sol kesime hitap eden ve şu anki azil soruşturmasında da Trump karşıtı haberlere imza atan CNN'in rolünün sinyallerini de paylaştığı, "CNN, Trump'ın başkan olarak tam süresini bitirmemesinde kilit rolü oynayacak." mesajıyla vermiş oldu.

Trump'a yönelik azil soruşturması sürerken Zaid'in en çarpıcı tweetlerinden birisi ise 6 Kasım'da attığı tweet oldu. Zaid söz konusu tweetinde, "Ondan (Trump'tan) kurtulacağız. Bu ülke Trump ve destekçilerine rağmen hayatta kalabilecek kadar güçlü." ifadesini kullandı.

Zaid'in söz konusu tweeti ise Cumhuriyetçi kesim tarafından, Trump'ın bu soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelemesini haklı çıkardığı yönünde yorumlandı.

Ayrıca, Fox News de bu tweetlerin aslında muhbirin nasıl "partizan" güdülerle, ihbar mektubunu yazdığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

- Zaid'den açıklama

Öte yandan söz konusu tweetlerin ortaya çıkmasının ardından Fox News'e bir açıklama gönderen Zaid, kendisini şöyle savundu: