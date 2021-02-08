Trump'ın avukatları: Destekçileri, binaya kendi iradeleriyle saldırdı

Demokrat Partililer, Trump'ın seçim yenilgisini kabul etmeyi tekrar tekrar reddetmesinin, ayrıca 6 Ocak'ta yaptığı konuşmadaki söyleminin isyanı teşvik ettiğini söylüyor. Avukatlarıysa Trump'ın sadece ifade özgürlüğü hakkını kullandığını iddia ediyor.

Avukatlar ayrıca, Trump'ın görevi bırakması ve sade bir vatandaş olmlası nedeniyle, yargılamanın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

Eski Başkanın avukatları, yargılama öncesi yayımladıkları savunmada FBI belgelerinin isyanın günler öncesinden planlandığını gösterdiğini ve bunun da Trump'ın şiddete teşvik etmesinin mümkün olmadığı anlamına geldiğini kaydetti.

Trump taraftarları Kongre binasına saldırdığında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu beş kişi ölmüş, siyasetçiler ve personel saklanmak zorunda kalmışlardı.

Donald Trump'ın avukatları, azil yargılamasında yöneltilen suçlamalara yanıt verdi ve eski başkanın taraftarlarının 6 Ocak'ta Kongre Binasına kendi iradeleriyle saldırdıklarını savundu.

Salı günü ne olacak?

Senato'daki yargılama dört saatlik bir tartışmayla başlayacak ve daha sonra sürecin anayasaya aykırı olup olmadığı oylanacak.

Beklendiği gibi sürecin anayasaya uygun olduğu kabul edilirse, Çarşamba öğleden sonra her iki tarafa 16 saatlik sunum süresi verilecek.

Ancak Trump'ın mahkum edilebilmesi için Senato'nun üçte ikisinin kabul oyu vermesi gerek. Bu da 17 Cumhuriyetçi senatörün, 50 Demokrat senatöre destek vermesi anlamına geliyor.

26 Ocak'ta, davanın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle düşürülmesi talebine 50 Cumhuriyetçi üyenin 45'i destek vermişti.

Suçlamalar neler?

Donald Trump'ı Senato'da yargılanmaya sevkeden bu süreçte iddia makamı konumundaki Demokratlar eski başkanın Kongre saldırısından şahsen sorumlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini söylüyor.

Yargı öncesi yaptıkları yazılı bilgilendirme notunda Demokratlar Trump'ın seçimin sonuçlarını kabul etmeyi defaatle reddetmesinin "korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı isyana teşvikin" yolunu açtığını kaydettiler.

Trump'ın açıklamalarının 6 Ocak günü yapılan "kontrolsüz" gösteriyi her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürdüğünü savunuyorlar.