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Trump'ın Başdanışmanı Kushner, Netanyahu ve Gantz ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:59 | Son Güncelleme

Trump'ın Başdanışmanı Kushner, Netanyahu ve Gantz ile görüştü

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Kushner, ilk olarak 17 Eylül'de İsrail'de yapılan erken genel seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Gantz ile Batı Kudüs'te görüştü.

Görüşmenin ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kushner ve Gantz'ın Orta Doğu'daki son gelişmelerin yanı sıra Tel Aviv ile Washington arasındaki ittifakı görüştükleri belirtildi.

Daha sonra Kushner ve beraberindeki heyet, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde Başbakan Netanyahu tarafından kabul edildi.

Görüşmede ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail'in ABD Büyükelçisi Ron Dermer ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat da hazır bulundu.

Netanyahu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kushner ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kushner'in ziyaretinin İsrail'de giderek derinleşen koalisyon krizi dönemine rastlaması ise dikkati çekti.

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