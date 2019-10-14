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Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 02:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "ABD, DEAŞ'lı mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve (YPG/PKK) Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli" - "Avrupa çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan DEAŞ tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, DEAŞ'lı mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve (YPG/PKK) Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli." ifadelerini kullandı.

ABD lideri, paylaşımında Avrupa ülkelerine yönelik çağrısını da yineledi.

Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ Suriye Trump

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