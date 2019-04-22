Trump'tan Sri Lanka Başbakanına taziye telefonu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'ni telefonla arayarak dün meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın sabah saatlerinde Başbakan Wickremesinghe ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Sri Lanka'daki kilise ve otellere düzenlenen saldırılar, 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan saldırılardan bu yana en ölümcül terör saldırılarından biri olarak kayda geçti." değerlendirmesine yer verildi.

Trump'ın taziye dileklerine karşılık Başbakan Wickremesinghe'nin teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, ABD'nin saldırıların faillerini adaletin karşısına çıkarma konusunda Sri Lanka yönetimine verdiği desteğin de vurgulandığı kaydedildi.

Öte yandan Sri Lanka Başbakanı ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD'nin Sri Lanka halkının ve yönetiminin yanında olduğunu dile getirdi.

Sri Lanka'da dün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

