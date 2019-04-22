HABER

Trump'tan Sri Lanka Başbakanına taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 19:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'ni telefonla arayarak taziye dileklerini iletti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'ni telefonla arayarak dün meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın sabah saatlerinde Başbakan Wickremesinghe ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Sri Lanka'daki kilise ve otellere düzenlenen saldırılar, 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan saldırılardan bu yana en ölümcül terör saldırılarından biri olarak kayda geçti." değerlendirmesine yer verildi.

Trump'ın taziye dileklerine karşılık Başbakan Wickremesinghe'nin teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, ABD'nin saldırıların faillerini adaletin karşısına çıkarma konusunda Sri Lanka yönetimine verdiği desteğin de vurgulandığı kaydedildi.

Öte yandan Sri Lanka Başbakanı ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD'nin Sri Lanka halkının ve yönetiminin yanında olduğunu dile getirdi.

Sri Lanka'da dün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

PARTNEREn çok zengin bu kentte!En çok zengin bu kentte!
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan ile 8 kişi gözaltına alındı (4)Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan ile 8 kişi gözaltına alındı (4)
İYİ Partili Çıray'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınamaİYİ Partili Çıray'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Sri Lanka

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması!

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 3 şüpheli serbest!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 3 şüpheli serbest!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük arzumuz çocuklarımıza parlak yarınlar hazırlayabilmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.