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TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 21:12 | Son Güncelleme

TSK, Hakkari'de yürütülen operasyonda, PKK'nın yönetim kadrosunda yer alan ve kırmızı listede aranan Bager Andok kod adlı terörist Fatih Özden'in öldürüldüğünü açıkladı.

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Hakkâri/Yüksekova İkiyakalar bölgesinde yapılan başarılı operasyonlarda, kırmızı listede yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Bager Andok kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK Hakkari operasyon Bager Andok Fatih Özden

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