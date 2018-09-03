TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Hakkâri/Yüksekova İkiyakalar bölgesinde yapılan başarılı operasyonlarda, kırmızı listede yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Bager Andok kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Hakkâri/Yüksekova İkiyakalar bölgesinde yapılan başarılı operasyonlarda, kırmızı listede yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Bager Andok kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirilmiştir.— TSK (@TSKGnkur) 3 Eylül 2018
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