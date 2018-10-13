HABER

TSK duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 09:03 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.


PARTNER7 yıl önce Tibet'ten getirdi! Yetişemiyor...7 yıl önce Tibet'ten getirdi! Yetişemiyor...
Kol kırığı diye gitti, hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyorKol kırığı diye gitti, hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor
Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadıBelirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK zap bölgesi terörist

En Çok Okunan Haberler

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

ABD PYD için kolları sıvadı! Skandal Suriye hamlesi!

ABD PYD için kolları sıvadı! Skandal Suriye hamlesi!

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kol kırığı diye gitti, hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor

Kol kırığı diye gitti, hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Terörist sayısı 750'ye düştü!

Terörist sayısı 750'ye düştü!

Kütahya'dan son dakika haberi! Yolcu otobüsü kaza yaptı: İki ölü

Kütahya'dan son dakika haberi! Yolcu otobüsü kaza yaptı: İki ölü

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Rahip Brunson çıkışı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Rahip Brunson çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.