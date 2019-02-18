TSK, Kış-2019 Tatbikatı görüntülerini paylaştı

Genelkurmay Başkanlığı, 9’uncu Kolordu Komutanlığı’nca Kars’ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı’nın görüntülerini paylaştı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Tatbikata; Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlar katıldığı belirtilerek ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin iştirak ettiği kaydedildi.



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