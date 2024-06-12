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Yalıya kamyon dayayıp, paraları çuval çuval götürdüler... Film gibi soygunda yeni gelişme: Yakalandılar!

12.06.2024 07:07
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İstanbul Boğazı'nın incisi tarihi Memduh Paşa Yalısı, güvenlik görevlisi tarafından geçtiğimiz günlerde soyulmuştu. Film gibi soygunla 130 milyonluk vurgun yapan hırsız ile işbirlikçileri yakalandı. İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda çalınan paranın bir kısmı da ele geçirildi.

Yalıya kamyon dayayıp, paraları çuval çuval götürdüler... Film gibi soygunda yeni gelişme: Yakalandılar!

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı’nın içerisindeki bir inşaat şirketinde yaklaşık 1,5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y. iddialara göre film sahnelerini aratmayacak bir soygun planı yaptı.

KAPIYA KAMYONET DAYAYIP 130 MİLYON LİRALIK DÖVİZİ ÇALDILAR

9 Haziran Pazar günü saat 03.30 sıralarında Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 arkadaşını içeriye aldı.

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Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı. Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kayboldu.

Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, çevredeki güvenli kameralarını incelemeye aldı.

MASKELİ 4 KİŞİYİ İÇERİ ALMIŞ

Özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.’nin, maskeli 4 kişiyi içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi.

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Hırsızların kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA OPERASYON

Yapılan çalışmalar sonucunda incelenen kamera görüntülerinden 7 şüpheli İstanbul ve Tekirdağ’da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin bulunduğu öğrenildi.

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ÇALINAN PARANIN BİR KISMI ELE GEÇİRİLDİ

Polis çalınan bir miktar parayı da ele geçirdi. Olayın firari şüphelilerini yakalamak ve paranın geri kalanını bulmak için operasyonlar sürüyor.

(İHA-DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Hırsız yalı
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