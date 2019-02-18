TSK, Kış-2019 tatbikatının görüntülerini paylaştı

TSK, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurların katılımıyla “KIŞ-2019” tatbikatını gerçekleştiriyor. TSK, ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel iştirak etmekte olduğunu belirti.
TSK, tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinde yayımladı.
Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı Kars’ta devam etmektedir.https://t.co/T9frvuHBwu#MSB #TSK #Tatbikat pic.twitter.com/efBobdnx5i— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 Şubat 2019
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