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TSK, Kış-2019 tatbikatının görüntülerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 07:19 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının katılımıyla “KIŞ-2019” tatbikatını gerçekleştiriyor.

TSK, Kış-2019 tatbikatının görüntülerini paylaştı

TSK, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurların katılımıyla “KIŞ-2019” tatbikatını gerçekleştiriyor. TSK, ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel iştirak etmekte olduğunu belirti.

TSK, tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinde yayımladı.


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Anahtar Kelimeler:
TSK Kış-2019 tatbikat

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