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TSK'nın komuta kademesindeki atamalar Resmi Gazete'de

05.08.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Askeri Şura sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesine yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TSK'nın komuta kademesindeki atamalar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl uzatıldı.

Atama kararları kapsamında, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup 14 general, 3 amiral ve 56 albay bir üst rütbeye terfi ederken, Org. Atilla Gülan'ın rütbe bekleme süresi bir yıl uzatıldı.

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GÖREV SÜRESİ UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER

Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Korgeneral:

1- Yavuz Türkgenci

Tümgeneraller:

1- Erhan Uzun

2- Yılmaz Yıldırım

Tuğgeneraller:

1- Göksel Sevindik

2- İsmail Hakkı Köseali

3- Burhan Aktaş

4- Faruk Yıldırım

5- Oğuz Tozak

6- Hurşit Ağırcan

7- Sadettin Alp Ergin

8- Ahmet Kasa

9- Mücahit Zorlutuna

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10- Mehmet Özeren

11- Özkan Ulutaş

12- Selçuk Yavuz

13- Taner Uysal

14- Alper Eser

15- Tamer Atay

16- Engin Candaş

17- Sebahattin Türker

18- Ahmet İbiş

19- Mehmet Rifat Alkan

20- Osman Alp

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Tuğamiraller:

1- Bülent Turan

2- Mehmet Baybars Küçükatay

3- Ayhan Türker Koçpınar

4- Yavuz Kılıç

5- Aykut Manioğlu

6- Fikret Esin

7- Recep Erdinç Yetkin

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Korgeneraller:

1- Ziya Cemal Kadıoğlu

2- İsmail Güneykaya

3- Mehmet Özlü

Tümgeneral:

1- Göksel Kahya

Tuğgeneraller:

1- Kemal Turan

2- Kadircan Kottaş

3- Yusuf Erge

4- Oğuz Okuyucu

5- Fidan Yüksel

6- Necati Gündüz

7- Bekir Erdal Özgenç

8- Bülent Çetin

9- Gürhan Ergürhan

10- Sadık Uygur


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YANIYORUZ, Suriye'den 1 tane uçak gelmedi, Libya'dan 1 tane uçak gelmedi. Kendi milletimizden daha çok önem verilen Filistinlilerden yardım gelmedi. Afganlardan da yardım gelmedi. Gene yardım Azeri kardeşlerimizden geldi. Düşman belirlediğimiz trollerin sürekli her bir şey icat ettiğimizde Atina'yı titretti gibi başlık attıkları Yunanistan bile destek göndereyim dedi. Allah aşkına yeter artık dış politikayı düzgün yönetecek bir iktidar gelsin artık.

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