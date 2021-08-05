TSK'nın komuta kademesindeki atamalar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl uzatıldı.
Atama kararları kapsamında, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup 14 general, 3 amiral ve 56 albay bir üst rütbeye terfi ederken, Org. Atilla Gülan'ın rütbe bekleme süresi bir yıl uzatıldı.
Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Korgeneral:
1- Yavuz Türkgenci
Tümgeneraller:
1- Erhan Uzun
2- Yılmaz Yıldırım
Tuğgeneraller:
1- Göksel Sevindik
2- İsmail Hakkı Köseali
3- Burhan Aktaş
4- Faruk Yıldırım
5- Oğuz Tozak
6- Hurşit Ağırcan
7- Sadettin Alp Ergin
8- Ahmet Kasa
9- Mücahit Zorlutuna
10- Mehmet Özeren
11- Özkan Ulutaş
12- Selçuk Yavuz
13- Taner Uysal
14- Alper Eser
15- Tamer Atay
16- Engin Candaş
17- Sebahattin Türker
18- Ahmet İbiş
19- Mehmet Rifat Alkan
20- Osman Alp
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Tuğamiraller:
1- Bülent Turan
2- Mehmet Baybars Küçükatay
3- Ayhan Türker Koçpınar
4- Yavuz Kılıç
5- Aykut Manioğlu
6- Fikret Esin
7- Recep Erdinç Yetkin
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Korgeneraller:
1- Ziya Cemal Kadıoğlu
2- İsmail Güneykaya
3- Mehmet Özlü
Tümgeneral:
1- Göksel Kahya
Tuğgeneraller:
1- Kemal Turan
2- Kadircan Kottaş
3- Yusuf Erge
4- Oğuz Okuyucu
5- Fidan Yüksel
6- Necati Gündüz
7- Bekir Erdal Özgenç
8- Bülent Çetin
9- Gürhan Ergürhan
10- Sadık Uygur
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