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TSK'ya Aselsan imzası! Üs bölgeleri 'Sarp' ile korunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

ASELSAN'ın yurt içinde ve dışında yoğun talep gören Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi yeni görevler üstleniyor. Kritik üs bölgeleri, uzaktan komutalı silah sistemi yerleştirilen Sarp kuleleriyle korunacak.

TSK'ya Aselsan imzası! Üs bölgeleri 'Sarp' ile korunacak

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında Uzaktan Komutalı Silah Sistemi Kurulumu Projesi sözleşmesi, Nisan 2019'da
imzalandı.

Proje kapsamında, halihazırda yürütülen Modüler Üs Bölgesi Projesi'ne dahil edilmeyen ancak kritikliği nedeniyle yakın alan koruması sağlanması gereken üs bölgelerinin acil ihtiyacı olan Sarp Silah Sistemi, Sarp Kulesi, sistem işletim konteyneri, video kayıt sistemi, jeneratör ve kesintisiz güç kaynağının anahtar teslimi istendi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yer teslimi yapılan 8 üs bölgesinde sistemlerin geçici kabulü geçen yılın sonlarında gerçekleştirildi.

ASELSAN Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, yurt içinde ve dışında, taktik kara araçları ve sabit tesislerde hava ve kara tehditleri ile asimetrik tehditlere karşı kullanılıyor.

Harekat ihtiyacına uygun olarak sisteme farklı silahlar takılabiliyor. Gece ve gündüz gözetleme, hedef tespit ve takip imkanı sağlayan Sarp sistemi, gelişmiş uzaktan komuta yetenekleri ile kullanıcı personelin güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.

Sarp sisteminin 12,7 ve 7,62 milimetre makineli tüfek, 40 milimetre otomatik bombaatar gibi silah seçenekleri bulunuyor.

Hareket halinde ve hareketli hedeflere atış gerçekleştirebilen Sarp silah sistemi, balistik hesaplama, mesafe ölçme, bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları, mühimmat sonu uyarısı gibi kabiliyetlerle görev yapıyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan üs bölgesi Sarp

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