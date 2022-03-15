TÜBİTAK personel alımı ve başvuru şartları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda çalışmak isteyen binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 74 personel alınacak. Bu kapsamda TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman 2022? TÜBİTAK iş başvurusu şartları nelerdir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na ilişkin ayrıntılar haberimizde.

TUBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?

TÜBİTAK'a ilişkin Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; kuruma araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadrolarına toplamda 74 personel alınacak. Başvurular 4 Nisan'a kadar gerçekleştirilebilecek.

TÜBİTAK'A BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TÜBİTAK'a başvuruda bulunacak kişilerin, üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"TÜBİTAK Uzay bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli alınacaktır."

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın web sitesinde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye iş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

Başvurular TÜBİTAK iş Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak.

İşte TÜBİTAK iş başvuru sistemi sayfası:

https://kariyer.tubitak.gov.tr

Tubitak Uzay bünyesinde görevlendirilmek üzere proje personeli ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/03/20220314-4-7.pdf

