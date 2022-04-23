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Tufan Türenç kimdir, kaç yaşındaydı? Gazeteci Tufan Türenç ölüm sebebi nedir?

23.04.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tufan Türenç kimdir, kaç yaşındaydı? Gazeteci Tufan Türenç ölüm sebebi nedir? Milliyet Gazetesi’nde gazetecilik mesleğine başlayan Tufan Türenç, 1988 yılında Hürriyet gazetesine geçmişti. Hürriyet Gazetesi’ndeki köşe yazılarıyla tanınan Türenç bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Peki; Tufan Türenç kimdir?

Tufan Türenç kimdir, kaç yaşındaydı? Gazeteci Tufan Türenç ölüm sebebi nedir?

Tufan Türenç kimdir, kaç yaşındaydı? Gazeteci Tufan Türenç ölüm sebebi nedir? Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazılarıyla tanınan, uzun süredir gazetecilik mesleğinde yer alan Tufan Türenç hayatını kaybetti. Deneyimli gazetecinin bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Peki; Tufan Türenç kimdir?

TUFAN TÜRENÇ KİMDİR?

1945 doğumlu Gazeteci Tufan Türenç Bursa Yenişehir’de dünyaya gelmiştir. Aile kökeni aslen Bulgaristan Deliorman bölgesi Tırnova’ya uzanmakta. Tufan Türenç’in babası Anadolu’da Siverek, Urfa, Kilis, Afyon ve Hilvan gibi bölgelerde doktorluk yapmış olan Niyazi Türenç, annesi ise Necdet Türenç Hanımefendidir. Çocukluk yılları Afyon’da geçen Tufan Türenç Afyon Dumlupınar İlköğretim okulunu bitirmiş ardından İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesi’ni tamamlamıştır.

Lise eğitiminin ardından Nişantaşı Eczacılık okuluna kayıt olmuş ancak bir sene sonra Gazeteci olmaya karar vermiş ve okulu bırakmıştır. Fındıkzadede Gazetecilik Yüksek okulunu bitiren Türenç eski Cumhurbaşkanı Necdet Sezer ile ortaokul dönemlerinde mahalle arkadaşlığı yapmıştır.

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1968 senesinde Milliyet Gazetesi ile adım attığı gazetecilik mesleğini Güneş ardından Hürriyet ile devam ettirmiştir.

Günümüzde Hürriyet Gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 1978 senesinde kendisi gibi gazeteci olan Pınar Türenç ile evlenmiştir.

Bir Gazetecinin Hayatı: 28 Yıl sonra Abdi İpekçi isimli kitabı Erhan Akyıldız ile birlikte yazmıştır.

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