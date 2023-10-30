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Tüfekle oyun kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü

30.10.2023 23:03 | Son Güncelleme:
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Adana'da kahreden bir olay yaşandı. 12 yaşındaki çocuk evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeğiyle oynarken kazara tetiğe dokununca başından vurularak hayatını kaybetti.

Tüfekle oyun kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde 12 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti. İddiaya göre, ailesi markete giden Emir Koç, evde yalnız kalınca duvarda asılı bulunan av tüfeğini alarak oynamaya başladı. Koç'un kazara tediğe dokunmasıyla tüfek ateş aldı. Saçmaların isabet etmesiyle başından vurulan Koç, kanlar içerisinde yere yığıldı.

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Eve gelen ailesi Koç’u kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonrası Koç’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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