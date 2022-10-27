TÜİK: Ekonomik güven endeksi ekimde arttı

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin ekimde yüzde 3 artışla 97,1'e yükseldiğini duyurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; ekonomik güven endeksi eylül ayına göre yüzde 3 oranında artarak 97,1 değerini aldı. Endeksi oluşturan alt endekslerde ise tüketici güven endeksi, yüzde 5,3 oranında artarak 76,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi, yüzde 1,8 oranında artarak 102 değerini, hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,9 oranında artarak 119,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 3 oranında artarak 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi, yüzde 2,8 oranında artarak 90,5 değerini aldı. (DHA)

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