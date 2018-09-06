TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Sputnik'in Kirsehirhaberturk.com'dan aktardığı habere göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Kırıkkale'ye yapılan göç ve giden göç sayısını açıkladı. Buna göre çoğunluğu Iraklı, Afganistanlı ve Suriyelilerin oluşturduğu 5 bin 703 kişi Kırşehir'e yerleşti. Kırşehir'i 4 bin 686 ile Aksaray 2 bin 257 kişi ile Nevşehir, 2 bin 177 kişi ile Kırıkkale ve 718 kişi ile Niğde takip etti. Aynı açıklamada Kırşehir'den bin kişi, Aksaray'dan 2 bin 142 kişi, Kırıkkale'den 788 kişi, Niğde'den 537 kişi, Nevşehir'den ise 704 kişi dışarıya göç etti yani ülkesine döndü.

Dışarıya göç vermesine rağmen Kırşehir'de 2017 yılında geçen yıllara göre ani bir nüfus artışı yaşanmıştı. Kırsal kesimde ciddi bir nüfus kaybına rağmen merkez nüfusunun ciddi bir oranda artması herkesin dikkatini çekmişti. Ancak bu artışın ilin gelişimi ve kalifiye insan göçüyle değil mülteci göçleriyle olduğu ortaya çıktı. Öyle ki Kırşehir çevre illere göre en fazla dış göç alan il oldu.

2017 YILINDA KIRŞEHİR NÜFUSU BİRDEN ARTMIŞTI

2016 yılında nüfusu 229 bin 975 olan Kırşehir nüfusunun 225 bin 252'sini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluştururken kalan 4 bin 723 kişiyi ise yabancı uyruklular oluşturuyordu. 2017 yılında ise Kırşehir nüfusu yaklaşık 5 binlik bir artış göstererek 234 bin 529'a çıkmıştı. Bu sayının 225 bin 700'ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kalan 8 bin 829'unu ise yabancı uyruklular oluşturdu. Yani aslında Kırşehir nüfusunu, büyük çoğunluğunu Iraklıların, Afganistanlıların ve Suriyelilerin oluşturduğu dışarından gelen göçler artırdı.

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE'YE 466 BİN 333 KİŞİ GÖÇ ETTİ

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 52.3'ünü erkek, yüzde 47.7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

EN FAZLA 25-29 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUS GÖÇ ETTİ

Türkiye'ye 2017 yılında göç edenlerin, yüzde 12.3'ünün 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu sırasıyla yüzde11.6 ile 20-24 ve yüzde 10.8 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Diğer yandan, Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında; en fazla göç edenlerin yüzde 15.5 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu sırasıyla yüzde 14.4 ile 20-24 ve yüzde 12.3 ile 30-34 yaş grubu izledi.

YURT DIŞINDAN EN FAZLA GÖÇ ALAN İL İSTANBUL OLDU

Türkiye'ye 2017 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde; 166 bin 44 kişi ile en fazla göç alan

