Tükenmeden satın almanız gereken 250 TL altı deri ceket önerileri

Deri ceketler, sonbahar aylarında birçok kişinin vazgeçilmezi. Zamansız bir parça olan deri ceketlerle resmi bir davete ya da günlük bir buluşmaya katılmanız mümkün. Farklı parçalarla kombinleyebileceğiniz çeşitli deri ceketleri listeledik. 250 TL altındaki ceketleri inceleyerek tarzınıza en uygun cekete ulaşabilirsiniz!

1. Cep detaylarıyla daha havalı görünebilirsiniz!: DeFacto Cep Detaylı Fermuarlı Suni Deri Biker Ceket

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Sade ve minimal kombinlerinizde kullanabileceğiniz bu ceket ile büyüleyici tarzınızı yansıtabilirsiniz. DeFacto Cep Detaylı Fermuarlı Suni Deri Biker Ceket ile kombininizi tamamlayıp hoş bir stil yakalayabilmek mümkün. Derinin ve siyahın eskimeyen uyumuyla bu ceket size ayrı bir hava katar. İçeriğinde %7 pamuk, %91 polyester ve %2 viskon bulunan bu ceket ile rüzgardan korunabilirsiniz. Regular fit, yani normal kalıp olarak tasarlanan bu ceket; bedeninize mükemmel bir şekilde uyum sağlar.

Sonbaharda yanınızdan ayırmayacağınız bu ürünü incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

2. Kemerli deri ceket ile tarzınızı yansıtın: Stradivarius Kadın Siyah Kemerli Suni Deri Basic Ceket

Kemer ve fermuar detaylarıyla zengin bir görünüme sahip olan Stradivarius Kadın Siyah Kemerli Suni Deri Basic Ceket, sonbahar ve ilkbahar aylarında size eşlik edebilir. Biker tarzında tasarlanan uzun kollu ve dokuma kumaşlı bu ceket, vücudunuza mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Ayrıca fermuarlı kapama özelliği ile günün serin anlarında ceketinizin önünü kapatarak kendinizi sıcacık hissedebilirsiniz. Ceketin altında bulunan kemer detayıyla kombininize fark katabilirsiniz.

Şık ve klasik görünüme sahip Stradivarius Kadın Siyah Kemerli Suni Deri Basic Ceket'i incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Beyazın sadeliği ve derinin şıklığı bir arada: Vero Moda Kadın Vmriamarta Shor Coated Jacket Pi Ceket

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Kırık beyaz renginde üretilen bu deri ceket ile sade ve şık bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Vero Moda Kadın Vmriamarta Short Coated Jacket ile nötr tonları kullanarak havalı bir kombin yapabilirsiniz. Beyaz ve derinin bir araya gelmesiyle minimal tarzınıza özgün bir hava katabilirsiniz. Cekette bulunan dikiş detayları cekete hareket katar ve minimal tarzınızı zenginleştirir. Aynı zamanda canlı renklerde yaptığınız kombinlerde bu ceketi kullanarak denge yakalayabilirsiniz. Yuvarlak yakaya sahip olan bu ceketle kullandığınız aksesuarlar dikkat çeker.

Beyazın sadeliğini yansıtan bu ceketi incelemek için tıklayın!

4. Kırmızı deri ceket ile kombininizi daha çarpıcı bir hale getirin!: Stradivarius Kadın Kırmızı Kemerli Suni Deri Basic Ceket

Önünde metal fermuarlar yer alan Stradivarius Kadın Kırmızı Kemerli Suni Deri Basic Ceket ile kombininizi tamamlayabilirsiniz. Tokaları bulunan kemer bölümü ve omuz bantlarıyla sıradanlığın dışına çıkarak fark yakalayabilirsiniz. Parlak kırmızı tonuyla dolabınıza renk katan bu ceket ile etkileyici bir kombin yapabilirsiniz. Ceketin içeriğinde yer alan %55 poliüretan, %41 polyester, %3 pamuk ve %1 viskoz ile sonbahar akşamlarında rüzgardan korunabilirsiniz. Katlı yaka detayıyla motorcu görünümünü yakalayabileceğiniz bu ceketi farklı renklerdeki tişörtlerle ve gömleklerle kombinleyebilirsiniz.

Bu ceketi incelemek için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

5. Cep ve yaka detaylarıyla kıyafetinizi tamamlayabilirsiniz: FOReverweihuajz Kadın Ceket

Sonbahar aylarında gömleğin ya da tişörtlerin üzerine giymek için sade ve havalı bir deri ceket tercih edebilirsiniz. Klasik deri ceket görünümündeki FOReverweihuajz Kadın Ceket ile dolabınızı tamamlayabilirsiniz. Kollarında yer alan bant detayıyla kollarınızı daha ince gösterebilirsiniz. Ayrıca gömlek görünümü ve kısa kesimiyle farklı bir kombin yapabilirsiniz. Bununla birlikte ceketin göğüs kısmında bulunan cep detayları kombininizi hareketlendirir. Suni deri kumaşa sahip olan bu ceket, serin sonbahar akşamlarında sizi sıcacık tutar.

Klasik ve hoş detayları bulunan bu ceketi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz!

6. Sonbaharın vazgeçilmezi ve havalı tarzınızın en yakın dostu: Freshion Kadın Biker Oversize Siyah Deri Ceket

Crop toplar, oversize tişörtler ve gömleklerle oldukça tarz bir görünüm yakalayabileceğiniz Freshion Kadın Biker Oversize Siyah Deri Ceket'i sonbahar aylarında yanınızdan ayırmayacaksınız. Ceketin bel bölmesinde bulunan bant ve kemer detayları sayesinde tarzınızdan ödün vermezsiniz. Fermuarlarını tamamlayan halka şeklindeki metal aksesuarlar ile çarpıcı bir stile kavuşabilirsiniz. Ceketin göğüs kısımlarında yer alan ceplere küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Hem sade hem de havalı bir görünüme sahip olan bu deri ceketin içeriğinde %10 pamuklu, %60 piyu, %30 polyester kumaş yer alır.

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7. Blazer ve derinin şıklığı burada: TRENDYOLMILLA Siyah Deri Görünümlü Blazer Ceket

Klasik ve zamansız parçalar olan deri ve blazer bu cekette bir arada! TRENDYOLMILLA Siyah Deri Görünümlü Blazer Ceket ile profesyonel şıklığı yakalayabilirsiniz. Gayet sade fakat etkili bir tasarıma sahip olan bu deri ceketi kumaş ya da deri pantolonlarla kombinlemek mümkün. Bununla birlikte daha spor bir görünüm elde etmek istediğiniz zaman kot pantolonlarla ve tişörtlerle de gayet uyumlu bir şekilde bu ceketi kullanabilirsiniz.

Ceket yakası ve fleto cepleriyle dolabınıza hareket katan bu ceketi incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

8. Kuşağın ve düğmelerin şık görünümü: TRENDYOLMILLA Siyah Deri Görünümlü Ceket

Trençkot görünümünden ilham alan bu deri ceket ile sonbahar aylarında şıklığı yakalamak çok kolay! TRENDYOLMILLA Siyah Deri Görünümlü Ceket ile birçok farklı kombine deri dokunuşu yapabilirsiniz. Kuşak detayları ve düğmeleriyle bir bütün haline gelen bu deri ceketi günlük kombinlerinizde kullanarak etkileyici bir görünüm yakalayabilirsiniz. Suni deri kullanılarak tasarlanan bu deri ceketin içeriğinde %60 poliüretan, %40 polyester kumaş yer alır. İster kuşağını sımsıkı bağlayarak ister kuşaksız bir şekilde kullanarak bu ceketi kendi tarzınıza göre kişiselleştirebilirsiniz.

Deri görünümlü bu ceketi incelemek için tıklayın!

9. Rüzgardan korunurken tarzınızdan ödün vermeyin: Helen Goods Kadın Kemerli Deri Ceket

Zamansız bir parçayla dolabınızı tamamlamak istiyorsanız Helen Goods Kadın Kemerli Deri Ceketi dolabınıza dahil edebilirsiniz. Kemeri ve kollarındaki fermuar detaylarıyla şık bir görünüme sahip olan bu ceketi giyip çok daha iddialı görünebilirsiniz. Gün içerisinde sizi sıcak tutan ve sonbahar havalarına oldukça yakışan deri ceketi farklı parçalarla ve aksesuarlarla birlikte kombinleyebilirsiniz. Spor bir görünüm için kot pantolonlarla ve eşofmanlarla kombin yapmak mümkün. Ayrıca elbiseler ve gömleklerle de deri ceket uyumunu yakalayabilirsiniz.

Farklı kombinlere uyum sağlayan bu ceketi incelemek için tıklayın!

10. Kahverenginin sonbahar ile uyumunu kombininize taşıyın: DeFacto Cep Detaylı Fermuarlı Suni Deri Biker Ceket



Çabasız bir şıklık elde etmek için bu deri ceketle kombin yapabilirsiniz. Kahverengi tonlarında tasarlanan DeFacto Cep Detaylı Fermuarlı Suni Deri Biker Ceket, çabasız ve zamansız şıklığı kombininize taşır. Krem ve toprak tonlarına çok yakışan kahverengi, bu cekette deriyle buluşuyor. Derinin getirdiği estetik ve havalı görünümü nötr ve pastel tonlarla bir araya getirebilirsiniz. %7 pamuk, %91 polyester ve %2 viskon kumaşın yer aldığı bu ceket, ilkbahar ve sonbahar aylarında sizi rüzgardan koruyacak.

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