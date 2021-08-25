Tüm ailesini öldürdü! ABD'li seks bağımlısı adam dehşet saçtı

Üç erkek kardeşin en küçüğü olan 30 yaşındaki Grant Amato, seksi videolara olan düşkünlüğü nedeniyle tüm ailesinin hayatına son verdi.

İşten çıkarıldıktan sonra kendini eve kapatan ve bilgisayar oyunlarına veren Grant, zaman geçtikçe internetten seksi videolar izlemeye başladı. Zaman geçtikçe 'kamera kızı' olarak adlandırılan Silviea'ya aşık olan Amato, her gün onu izleyebilmek için günlük olarak 2 bin 500 dolar harcıyordu. Zamanla bu harcamalar ailesinin dikkatini çekti ve Grant artık ailesinden para alamamaya başladı.

200 BİN DOLAR ÇALMAYI PLANLIYORDU

Cinsel bağımlılığını finanse etmek için ailesinden ve akrabalarından yaklaşık 200 bin dolar çalmayı planladı. Aile bu girişimlerin de farkına varınca Grant'ı evden kovdu. Çılgına dönen adam ailesini öldürmeyi plandı. Önce annesine yaklaştı ve onu kafasından vurdu ardından eve gelen babasını ve kardeşini de iki kez kafasından vurarak öldürdü.

Olay yerinden kaçan ancak daha sonra bulunan Grant polis tarafından sorgulandı. Suçunu itiraf eden adam, şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi.



