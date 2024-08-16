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'Tüm deprem dosyaları bakımından emsal mahiyette' Avukat Rezan Epözdemir kararı duyurdu: Kusuru olan kamu görevlilerinin yargılanmasının önü açıldı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.08.2024 15:45
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Kamuoyunda 'Ezgi Apartmanı Davası' olarak bilinen dosyayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mağdur Aileler Vekili Av. Dr. Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada "İtirazlarımız kabul edilmiş ve aralarında Kahramanmaraş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili’nin de bulunduğu 7 kişi hakkında soruşturma izni verilmiştir" dedi. Epözdemir, bu kararın tüm deprem dosyaları bakımından emsal mahiyette olduğunu söyledi.

'Tüm deprem dosyaları bakımından emsal mahiyette' Avukat Rezan Epözdemir kararı duyurdu: Kusuru olan kamu görevlilerinin yargılanmasının önü açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi Mağdur Aileler Vekili Av. Dr. Rezan Epözdemir açıkladı.

"BU KARAR TÜM DEPREM DOSYALARI BAKIMINDAN EMSAL MAHİYETTEDİR"

Epözdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda “Ezgi Apartmanı Davası” olarak bilinen dosya ile ilgili, Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasında ihmali bulunan kamu görevlilerinin de soruşturulması ve yargılanmasına ilişkin taleplerimiz neticesinde Kahramanmaraş Valiliği tarafından soruşturma izni verilmemişti. 35 canımızı yitirdiğimiz Ezgi Apartmanı’nın yıkımında kusuru bulunan kamu görevlileri hakkında verilen bu kararın iptali ve soruşturma izni verilmesi talebiyle mağdur aileler vekili olarak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinde dava açılmıştı. Hakeza Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı da başvuruda bulunmuştu. Bu kapsamda Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi’nin 2024/346 Esas, 2024/445 Karar numarasıyla itirazlarımız kabul edilmiş ve aralarında Kahramanmaraş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili’nin de bulunduğu 7 kişi hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bu karar, tüm deprem dosyaları bakımından emsal mahiyettedir.

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Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, “Yapı Proje Kontrollerinden Sorumlu Kişiler, Belediyenin Yapı Kontrol Birimi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenmeden Önce Binayı Kontrol Etmekle Görevli Kişilerin” kusurlu olduğundan bahisle kamu görevlileri bakımından soruşturma izni vermiştir. Sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin soruşturulması ve yargılanmasının önü açılmıştır. Benzer nitelikteki tüm deprem dosyalarında kusuru ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargı önüne çıkarılması bakımından bu karar emsal mahiyette olup, hukuki süreç tarafımızca sonuna kadar etkin bir şekilde takip edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur."

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deprem bina
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