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Tüm dünya Japonya'nın nükleer atık suyu denize dökme kararı sonrası ayağa kalkmıştı! Denizde ilk testler yapıldı ve...

30.09.2023 15:42 | Son Güncelleme:
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Japon hükümetinin 2011 yılındaki deprem sonrası Fukuşima nükleer enerji santralinde biriken atık suyu denize dökme kararı tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı. Birçok devlet ve uluslararası kuruluşun dikkatle takip ettiği operasyon sonrasında deniz suyunda testler gerçekleştirildi. Testlerde tespit edilebilir seviyelerde radyoaktiviteyle karşılaşılmadığı belirtildi.

Tüm dünya Japonya'nın nükleer atık suyu denize dökme kararı sonrası ayağa kalkmıştı! Denizde ilk testler yapıldı ve...

Enerji santralinden okyanusa boşaltılmaya başlanan arıtılmış suyla alakalı komşu ülkelerin endişelerini gidermeye çalışan Japonya, haftalık test sonuçlarını önümüzdeki üç ay boyunca yayımlayacak. Nükleer santralde depolanan bir milyon tondan fazla su, önümüzdeki 30 yıl içinde boşaltılacak.

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OPERASYON HAKKINDA TARTIŞMALAR HALA DEVAM EDİYOR

Japonya, Fukuşima'da arıtılmış radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlaması sonrası Çin, ithalat kısıtlaması getirmişti.

Japonya suyun güvenli olduğunu belirtirken plan, BM'nin nükleer denetim organı IAEA tarafından da onaylandı. Ancak suyun denize boşaltılması işlemini eleştirenler, sürecin durdurulması gerektiğini söylüyor.

ATIK SU SEYRELTİLİYOR

Su, çoğu radyoaktif elementi çıkarmak için filtrelenmekte. Ardından da suyun içinden ayrılması zor radyoaktif bir hidrojen izotopu olan trityum seviyelerini azaltmak için seyreltilmekte.

Çevre Bakanlığı, santrale yakın 11 konumdan örnek alındığını ve trityum seviyelerinin, tespit limiti olan 7-8 bekerel/litre'nin altında olduğunu söyledi.

Bakanlık, suyun "insan sağlığına ve çevreye olumsuz bir etkisi olmayacağını" ifade etti.

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KARŞILIKLI İTHAMLAR

Çin Perşembe günü, Japonya’dan tüm deniz ürünlerinin ithalatını engelleyeceğini açıkladı. Pekin, Tokyo yönetimini “son derece bencil ve sorumsuz” olmakla suçladı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de de Japon Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleşti. Bazı eylemciler büyükelçiliğe saldırmaya çalıştı.

Seul yönetimi, suyun boşaltılma sürecini gözlemlemek için nükleer uzmanlarını Fukuşima’ya gönderdiğini açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
Çin Japonya Fukuşima

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