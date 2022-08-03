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  4. Tüm dünya onu konuşmuştu! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi hakim karşısına çıktı

Tüm dünya onu konuşmuştu! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi hakim karşısına çıktı

03.08.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan ziyaretiyle ABD ile Çin arasında gerginliğe neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, alkollü araç kullanırken kazaya neden olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

Tüm dünya onu konuşmuştu! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi hakim karşısına çıktı

California Napa Bölgesi Mahkemesinde bu sabah görülen davaya avukatı aracığıyla katılan Pelosi, hakkındaki suçlamaları reddetti. Yargıç, iddiaların ve delillerin incelenmesi için davayı 23 Ağustos'a erteledi.

Pelosi, suçlu bulunması halinde en az 5 gün hapis ve 5 yıla kadar denetimli serbestlik ile karşı karşıya kalacak. Savcılar, Pelosi'nin ayrıca alkollü sürücü sınıfından ders alması ve her defasında çalıştırmadan önce alkol seviyesini ölçen bir cihazı aracına taktırması gerektiğini belirtiyor.

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GÖZALTINA ALINMIŞTI

California'nın Oakville bölgesinde 28 Mayıs'ta Porsche marka aracıyla kaza yapan 82 yaşındaki multimilyoner, "alkollü araç kullanmaktan" gözaltına alınmıştı.

Kaza gecesi Pelosi'nin, kimliğini isteyen polislere ehliyeti ile polis çocuklarına burs sağlayan California Otoyol Devriyesi yardım kuruluşuna yaptığı bağışları gösteren kart verdiği de iddia edilmişti.

Pelosi, daha sonra 5 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan abd
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