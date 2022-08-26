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Tüm dünyada gündem oldu! Amazon, Electronic Arts'ı mı alıyor?

26.08.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GLHF kaynakları, Amazon'un bugün içinde Apex Legends ve FIFA gibi oyunların arkasındaki şirket olan Electronic Arts'ı (EA) satın almak için resmi bir teklifte bulunduğunu açıklayacağını iddia etti. Söz konusu iddia dünya çapında manşetlere taşındı. CNBC kaynakları ise gerçekleşirse tarihe geçecek Amazon-Electronic Arts anlaşması için bakın neler söyledi...

Tüm dünyada gündem oldu! Amazon, Electronic Arts'ı mı alıyor?

Oyun dünyasındaki satın alımlar tüm dünyada konuşulur oldu. Örneğin Microsoft, Activision Blizzard’ı 69 milyar dolar karşılığında satın aldığında büyük yankı uyandırmıştı. Bu yankının bir nedeni de söz konusu anlaşmanın oyun dünyasının en büyük satın alımı olmasıydı. Fakat gün içinde ortaya çıkan ve yavaş yavaş tüm dünyaya yayılıp manşetlere taşınan bir iddia, deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı. İddianın içeriği ise Jeff Bezos'un kurucusu olduğu ve Prime Gaming hizmeti sunan Amazon ve FIFA serisinin arkasındaki şirket olan Electronic Arts (EA) ile alakalıydı.

AMAZON ELECTRONIC ARTS'I SATIN ALACAK İDDİASI!

USA Today'in GLHF kaynaklarına dayandırdığı çarpıcı haberinde, Amazon'un bugün Apex Legends, FIFA, Madden ve daha fazla yapımın arkasındaki şirket olan Electronic Arts'ı (EA) satın almak için resmi bir teklifte bulunduğunu açıklayacağı iddia edildi. Kaynaklar, Amazon'un EA'yı satın almak için sonunda bir teklifte bulunduğunu öne sürdü. Tüm bunlar, gözlerin bir anda Amazon'dan gelecek muhtemel bir açıklamaya çevrilmesine yol açtı.

EA

Amazon’un EA satın almak için gün içinde bir teklif açıklayacağı iddiası sonrası EA hisseleri yükseldi.

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Ancak söz konusu iddia CNBC kaynakları tarafından yalanlandı. Kaynaklar, Amazon'un video oyunu yayıncısı Electronic Arts için bir teklif vermesinin beklenmediğini söyledi.

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30 yıllık FIFA ortaklığı sona erdi: EA Sports'tan EA Sports FC hamlesi! 2023'te...30 yıllık FIFA ortaklığı sona erdi: EA Sports'tan EA Sports FC hamlesi! 2023'te...

SÖYLENTİLER VARDI

Olası bir EA satın alımıyla ilgili birkaç haftadır söylentiler dolaşıyordu. Apple, Disney ve Amazon'un EA'yı satın alacak potansiyel alıcılar olduğu söyleniyordu.

Bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağını hep birlikte göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Electronic Arts
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