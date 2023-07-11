SON DAKİKA | Tüm dünyanın gözü NATO zirvesinde! Erdoğan ve Biden görüşmesi başladı

Son dakika: NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NATO Zirvesi için Litvanya'ya hareketi öncesinde önemli açıklamalarda bulunmuştu. İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili olarak açıklamada bulunan Erdoğan "Şu an 50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var. Şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı AB üyesi. Türkiye'yi AB kapısında 50 yılı aşkı zamandır bekleten bu ülkelere sesleniyorum ama Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım" demişti. Erdoğan'ın yaptığı AB çıkışı gündem oldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD ve İsveç'ten peş peşe açıklamalar gelmiş ve Türkiye'yi desteklediklerini ifade etmişlerdi.

ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Erdoğan bugünkü temasları çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak,Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşme başladı.

ERDOĞAN: "ŞİMDİ YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görevime yeniden seçilmem dolayısıyla aradığınız ve ilettiğiniz tebrik mesajı sebebiyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turu gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Benim için yeni sürç 5 yıllık bir süreç sizde de seçim hazırlıkları var. Seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum” dedi. Biden ise “5 yıl da birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Gün boyu yoğun görüşme trafiğinin yaşanırken; devlet ve hükümet başkanları, aile fotoğrafının ardından zirvenin ilk oturumuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamındaki temaslarının ilkini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdi.

ERDOĞAN SUNAK İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile de bir araya geldi.

Erdoğan Sunak görüşmesi sonrası NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı, toplantı sonrası Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve sonrasında da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.



