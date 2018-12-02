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Tüm dünyayı etkileyecek! 90 gün boyunca geçerli

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2018 17:13 | Son Güncelleme

ABD ve Çin Devlet Başkanları'nın G20 zirvesinde sırasında vardığı uzlaşmaya göre, ABD, Çin'den ithal edilen ürünlere konan ek gümrük vergisini gelecek yılın başından itibaren 90 gün süreyle artırmayacak.

Tüm dünyayı etkileyecek! 90 gün boyunca geçerli

ABD Başkanı Trump, Çin'den alınan ürünlere ek vergi getirme kararından geçici bir süreliğine vazgeçti. ABD ve Çin, ticaret konusundaki anlaşmazlıklarında 90 günlük süre için uzlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Buenos Aires'deki G20 Zirvesi sonrasındaki akşam yemeğinde yaptıkları görüşmede, geçici bir süre için yeni gümrük vergileri getirilmemesi konusunda anlaştı. Her iki taraftan yapılan açıklamalarda, liderlerin görüşmesini "son derece başarılı" olarak nitelendirdi.

TİCARET 90 GÜN NEFES ALACAK

Görüşme sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'den ithal edilen toplam 200 milyar dolar değerindeki ürüne konan yüzde 10 ek gümrük vergisinin gelecek yılın başından itibaren 90 gün için artırılmayacağı belirtildi. Açıklamada, eğer 90 gün içinde uzlaşma sağlanamazsa, Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini planlanlandığı gibi yükseltileceği vurgulandı.

ÇİN ANLAŞMADAN UMUTLU

ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere konan yüzde 10 ek gümrük vergisinin artırılarak, gelecek yılın başından itibaren yüzde 25'e yükseltileceği tehdidinde bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, görüşmeye ilişkin açıklamasında liderlerin "ek gümrük vergilerinin artırılmaması konusunda mutabakat sağladığını" belirterek, uzlaşmanın "iki ülke arasındaki ekonomik krizin derinleşmesini engellediğini" ve "kazan-kazan temelinde işbirliği için yeni bir alan açtığını" ifade etti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Başta Trump, herkes mutlu, katılan herkes bir şeyler kopartıp, tavizler, çıkarlar kotarıyorda ya bizimkiler ne becerdi?ABD.nin baş rakibi ve düşmanı Çin bile Trump'u yola getirip,taviz kopartmışken peki ya TC.nin ne kazancı oldu?Trumpla masada, ayaküstü görüşüp, yanyana resim bile çektirdiler ama örn.Ağ.2018'den it. ABD.nin TC.den aldığı alüminyumun gümrük vergisini %20, çeliğin ise %50'ye çıkartan yaptırım kararından henüz hiç bir geri adım, tık yok.Ummaktan, almaktan vazgeçtik, inşallah Çakal Trump'a yine haberimiz olmadan bir sürü yeni taviz kaptırmadan dönerler inşallah diye dua ediyoruz
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