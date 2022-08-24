'Tüm Düzce bunu izlesin' diyerek paylaştı! Faturası ağır oldu

Düzce'de bir kişi, yola yerleştirilen kapanın üzerine paspas koyarak hastane otoparkından ters yönde çıktı. Sürücü, o anları sosyal medyada hesabından “Tüm Düzce bunu izlesin” diyerek paylaştı. Toplam bin 626 lira cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine el konularak, sürücü yeterliliğine sahip olup olmadığını tespit edilmesi için psikoloğa sevk edildi.

"TÜM DÜZCE BUNU İZLESİN" DİYEREK PAYLAŞTI

Mertcan A.,otomobiliyle Düzce Üniversitesi Hastanesi otoparkından otomobiliyle tersten çıkış yaptı. Mertcan A., giriş noktasındaki kapanın üzerine aracın paspaslarını koyup geçti. O anları arkadaşları cep telefonuyla kayda aldı. Mertcan A., sosyal medya hesaplarından, “Tüm Düzce bunu izlesin” yazarak görüntüleri paylaştı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, görüntülerin paylaşılmasının ardından sürücüyü yakaladı. Mertcan A.'ya trafik işaret levhalarına uymamak, emniyet kemeri kullanmamak, trafik işaretlerinin yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, araçta teknik değişiklik yapmak, gece sis ışıklarını sisli karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında kullanmak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam bin 626 lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konularak, sürücü yeterliliğine sahip olup olmadığını tespit edilmesi için psikoloğa sevk edildi.

Kaynak: DHA

