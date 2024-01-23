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Tüm emeklilere çağrısı var! "Milletin derdi zam, zam, zam" deyip Erdoğan ile Bahçeli'ye seslendi: Milletin derdi DEM değil

23.01.2024 15:45 | Son Güncelleme:
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CHP lideri Özgür Özel memur emeklisine ve en düşük emekli maaşına gelen zamlar üzerinden iktidarı eleştirdi. TBMM kürsüsünden emeklileri 'direniş'e davet eden Özel, DEM Parti'yle görüşmeleri nedeniyle CHP'ye gelen tepkilere değinerek "Ağzınıza dolamışsınız DEM, DEM, DEM, milletin derdi zam, zam, zam" diye konuştu.

Tüm emeklilere çağrısı var! "Milletin derdi zam, zam, zam" deyip Erdoğan ile Bahçeli'ye seslendi: Milletin derdi DEM değil

Türkiye'nin gündeminde memur emeklisi ve en düşük emekli maaşına yapılan zamlar yerini koruyor. Konu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündemindeydi. Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Emeklimizi enflasyona ezdirmedik" sözlerini hedef alıp "Erdoğan’ın geldiği günkü oran konuşsa 25 bin lira alacaktınız. Bugün onun verdiği zam 10 bin lira. Öyle bin lira, 2 bin lira zammı kabul etmiyoruz" dedi.

ZAMDA YÜZDE 147 HESABI: 25 BİN OLMASI GEREKİRDİ

Özel'in emekli maaşlarına yönelik eleştirileri ve mesajları şöyle:
"TÜİK’in hesabına göre memur emeklisine yüzde 49 zam yapıldı, en düşük emekli maaşına da yüzde 33 zam yapıldı. Bakın 6 aylık enflasyon normalde yüzde 60’ın üzerinde, TÜİK’e göre yüzde 37 ve Tayyip Erdoğan diyor ki 'Enflasyona emeklimizi ezdirmedik.'

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TÜİK yalan atıyor olmasa, bütün rakamlar doğru olsa enflasyon yüzde 37 iken zam yüzde 33. Ama esas mevzu şu; Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 147'si kadardı. Şu anda yüzde 147 olsa 25 bin olması gerekir. 'Bunu en azından asgari ücret kadar yapalım' dedi', dinlemeyip 10 bin lira yaptı. Erdoğan’ın geldiği günkü oran konuşsa 25 bin lira alacaktınız. Bugün onun verdiği zam 10 bin lira. Öyle bin lira, 2 bin lira zammı kabul etmiyoruz.

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EMEKLİLERE 'DİRENİŞ' DAVETİ

En düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacak 7 bin liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadeleye ve direnişe davet ediyorum. Bahçeli ve Erdoğan’a sesleniyorum; ağzınıza dolamışsınız DEM, DEM, DEM, milletin derdi zam, zam, zam."

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