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Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! ABD'de FDA, Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 01:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıkladı.

Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! ABD'de FDA, Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verdi

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, plazma tedavisinin Kovid-19 hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını söyledi.

Daha önce Kovid-19 geçirip iyileşmiş Amerikan vatandaşlarına, ilgili sağlık birimlerine giderek plazma bağışı yapmaları çağrısında bulunan Trump, "Verdiğiniz her bir plazma başka yerlerde hayatlar kurtaracaktır." değerlendirmesini yaptı.

"TARİHİ BİR BAŞARI"

Plazma tedavisini "tarihi bir başarı" sözleriyle tanımlayan Trump, bu yolla milyonlarca insana tedavi imkanının sunulabileceğini belirtti.

Trump ayrıca, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirdi.

"ÇOK UMUT VERİCİ"

Aynı basın toplantısında konuşan FDA Direktörü Stephen Hahn da plazma tedavisinin "çok umut verici" olduğunu ve bundan sonra daha fazla sayıda insanın iyileşmesini umduklarını, ancak tedaviyle ilgili daha yapmaları gereken çok iş olduğunu kaydetti.

Öte yandan eski FDA yetkilisi Scott Gottlieb, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, ülkede halihazırda plazma tedavisinin bazı yerlerde zaten uygulandığını, ancak bugünkü kararla tüm ülkede uygulanmasının önünün açılacağını ifade etti.

Daha önce Kovid-19 geçirip iyileşen kişilerin kanlarının plazma adı verilen sıvısında gelişen antikorlar bu yolla virüse karşı tedavi için kullanılacak. Plazma tedavisinin özellikle yoğun bakımdaki yüksek riskli hastaların iyileşmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

ABD'de son rakamlara göre salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçmiş durumda.

Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, FDA tarafından plazma tedavisinin henüz onay verilmemesini politik sebeplere bağlamıştı. Beyaz Saray’dan alınan resmi olmayan bilgiye göre FDA plazma tedavisi ile ilgili yeni verileri değerlendirmeye devam ediyor.

PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?

Plazma tedavisi, daha önce Kovid-19 hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişilerden alınan kanın kullanılması ile gerçekleştiriliyor. Benzer tedavi yöntemleri diğer ölümcül hastalıklar olan MERS ve SARS’ta başarıyla kullanılmıştı. ABD’de doktorlar hali hazırda 60 bin koronavirüs hastası üzerinde bu tedaviyi uygulamış bulunuyor.

Öte yandan ABD’de toplam koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 856 bin 961’e, toplam can kaybı ise 180 bin 390’a ulaştı.

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