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  4. Tüm ilçe elektriksiz kaldı! Dursunbey'de ana trafo hattında yangın

Tüm ilçe elektriksiz kaldı! Dursunbey'de ana trafo hattında yangın

09.06.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, ilçeye elektrik sağlayan ana trafo hattında yangın çıktı. Yangın sebebiyle ilçede elektrikler kesildi. Yangının arıza nedeniyle çıktığı iddia edilirken ilçeye ne zaman elektrik verileceğine dair ise henüz açıklama yapılmadı.

Tüm ilçe elektriksiz kaldı! Dursunbey'de ana trafo hattında yangın

Edinilen bilgiye göre, TEİAŞ’a ait elektrik sağlayan ana trafoda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

İlçede ise elektrik kesintisi yaşandı. Yangının henüz neden çıktığı belirlenmezken, yaşanan bir arıza sebebiyle çıktığı iddia edildi.

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Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan ve Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut olay yerine gelerek hem çalışmaları yerinde izledi hem de yangının çıkış nedeniyle alakalı olarak bilgi aldı.

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BALIKESİR DURSUNBEY'DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Yangın kısa sürede söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor. İlçeye ise ne zaman elektrik verileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir
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