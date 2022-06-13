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Tüm sıkıntılarınıza son! Kabızlık için anında çözüm

13.06.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilen yiyeceklere bağlı olarak kabızlık yaşıyor olabilirsiniz. Kabızlık önemsiz olarak düşünülse de tüm hayatı etkisi altına alabiliyor. Kabızlığı gidermek için çok çeşitli yöntemler deneniyor. Ancak bazen ne denenirse denensin etkili sonuçlar alınamıyor. Kabızlığı çözmek için aşağıda yer alan etkili çözümleri deneyebilirsiniz.

Tüm sıkıntılarınıza son! Kabızlık için anında çözüm

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleşmesidir. Toplumda sıklıkla yaşanan kabızlık için çok çeşitli çözüm yöntemleri aranıyor. Herkesin tuvalete çıkma alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Ancak uzun üç veya daha fazla tuvalete çıkamamak kabızlığa yol açıyor. Diyette lif eksikliği olması, az su içmek, egzersiz yapmamak, tuvalete gitmeyi ertelemek gibi nedenler kabızlığa yol açıyor. Kabızlığı çözmek için doğal ürünlerden yardım alabilirsiniz. Doğal ürünler ile kabızlık sorununuzu kolayca çözebilirsiniz.

KABIZLIK İÇİN KÜR TARİFLERİ

KURU KAYISI KARIŞIMI

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6 adet kuru kayısı, 5 adet kuru erik, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 dilim limon karışımını yarım bardak suyla kaynatın ve ezerek macun kıvamına getirin. Her sabah aç karnına 1 yemek kaşığı yiyin ve üzerine 1 bardak ılık su için.

KURU KAYISI VE MÜRDÜM ERİĞİ

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Birkaç adet kuru kayısıyı ve mürdüm eriğini akşamdan 1 bardak suyun içinde bekleterek sabah aç karnına suyunu için, kayısı ve erikleri yiyin. Her sabah tekrarlayın.

KETEN TOHUMU

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Keten tohumunu havanda döverek sabahları aç karnına az yağlı yoğurtla karıştırarak yiyin

HURMA

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Doğranmış 3 su bardağı hurma, 1 su bardağı kuru kayısı, 1 su bardağı kuru erik, 6 su bardağı su, yarım bardak limon suyu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını robottan geçirin. Karışımı dolapta muhafaza ederek gün boyunca için.

MAYDANOZ ÇAYI

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8 dal maydanoz, 12 adet kiraz sapı, 1 tutam yeşil çay, 3 kuru kayısı ve 1 limonu 5 bardak suda kaynatın. Gün içinde aralıklı olarak için.


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