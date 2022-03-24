HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

24.03.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen çifti cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Metin ile Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından Konya'da av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle alakalı soruşturma kapsamında 7 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Konya'da gerçekleşen Metin-Necla Büyükşen çifti cinayetiyle alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Büyükşen çiftinin 3,5 yıl önce av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 GÖZALTI

Cinayetle ilgileri olabileceği değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişmeTürkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE NE OLMUŞTU?

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan Esra T. ile Abdullah B. "kasten öldürmeye azmettirme", Mustafa O. ve Zekeriya O. da "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sert gönderme: 'Ayar' verilen günler mazide kaldıÇok sert gönderme: 'Ayar' verilen günler mazide kaldı
16 milyar liralık vurgun... Ne kadar ceza alacaklar? İşte yanıtı!16 milyar liralık vurgun... Ne kadar ceza alacaklar? İşte yanıtı!
Cinsel istismar iddiası: 'Beni dudağımdan öper misin?'Cinsel istismar iddiası: 'Beni dudağımdan öper misin?'
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Benzin ve motorine yeni zam yolda

Benzin ve motorine yeni zam yolda

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Rus ordusuna peşe peşe darbeler!

Rus ordusuna peşe peşe darbeler!

Kocasını öldürüp kadına tecavüz ettiler!

Kocasını öldürüp kadına tecavüz ettiler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.