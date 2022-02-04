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  4. Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

04.02.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de günlerce konuşulan Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya’nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen olayda, öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin cinayetiyle alakalı olarak ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan tutuklanan Zekeriya Okşen, tutukluluk süresine yapılan itirazın sonucunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tahliye edildi.

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Uzun süre Türkiye'nin gündeminde kalan olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 2020 yılı kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021 günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme’ suçlarından tutuklandı.

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir’in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya’dan ayrılarak Ankara’ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek’i, çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına aldı. Konya’ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının ‘Siz mi öldürdünüz?’ sorusuna “Yanlış ağabey, Allah korusun” diye yanıt verdi. Uzbek, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

MUSTAFA OKŞEN, CEZAEVİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken Uzbek, 22 Ekim 2021 tarihinde adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuklulardan Mustafa Okşen 17 Ağustos 2021 günü tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsız sonucu yaşamını yitirdi.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME: ZEKERİYA OKŞEN TAHLİYE EDİLDİ

'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen, tutukluk süresine itiraz sonucu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından bugün tahliye edildi.
Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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