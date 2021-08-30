Tüm yurtta 30 Ağustos coşkusu! Devlet erkanı Anıtkabir'de

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'daki törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'e geldi.

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

"EMANETİNİZ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ EMİN ELLERDEDİR"

Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

''Aziz Atatürk; bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99. yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zat-ı alinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhur ile cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun.''

Erdoğan'ın, Anıtkabir'deki törenin ardından Başkomutan sıfatıyla Külliye'de tebrikleri kabul etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA İLK TÖREN

İstanbul'da ilk tören Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Resmi törenin sona ermesiyle siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de anıta çelenk bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Ulus mücadelesi için savaşan ve zaferi kazanan milletimizin yeniçağda başka zaferler kazanması lazım. Kültürde, sanatta bu zihniyetle hareket etmemiz lazım. Milletimizin asla bu muharebelerle test edilmediği yeni zaferlerle koştuğu ve coştuğu yeni cumhuriyetin bir yüzyılına doğru giderken böylesi bir dönemin başlangıcını umuyorum. Seneye yüzüncü yılı. Yüzüncü yılları yaşamaya başladık. Ardından 1923'ün yüzüncü yılını 2023'de hep beraber birlikte yaşayacağız. Umarım asırlık cumhuriyetimize layık bir insan oluruz." dedi.

İSTANBUL'DA İKİNCİ TÖREN

Öte yandan İstanbul'daki törenlerin bir diğer adresi ise Vatan Caddesi oldu.



